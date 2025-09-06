Se consolida un bloqueo institucional que compromete la gobernabilidad

El Congreso, además de un poder del Estado republicano, funciona como un teatro simbólico de la política. El Senado puso el jueves en escena un drama, la consolidación de un bloqueo institucional entre el Ejecutivo y el Congreso, que compromete la gobernabilidad. Es un drama para el funcionamiento de la democracia que se viene incubando hace tiempo. Y que las urnas no despejarán en octubre.

En ningún escenario el oficialismo conseguirá mayorías propias de diputados ni senadores. El politólogo e historiador Natalio Botana describe que, “contra lo que se espera de la democracia representativa fundada en el gobierno de la mayoría, hoy mantenemos con dificultad un régimen basado en una minoría que se abroquela en el veto” y en los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Y el sostén de ese “ejecutivismo” fue hasta ahora un tercio de legisladores –propios y aliados circunstanciales– que blindaban ambos instrumentos del esquema decisorio presidencial.

La raíz del problema está en la incapacidad del gobierno de tejer alianzas permanentes con sectores afines o dispuestos a colaborar en un marco de concesiones mutuas. No es sólo el resultado de cierto amateurismo notorio en la gestión política. Es la consecuencia de una polarización excluyente que los libertarios adoptaron como método de construcción política. Se reveló útil para ganar las elecciones presidenciales y un problema para gobernar.

La “vetocracia” le sirvió para girar en descubierto durante casi dos años. Pero ese esquema se agotó. Los dialoguistas, heridos por el destrato o incentivados por las aspiraciones de aglutinarse para reconstruir un espacio propio –tal el caso del bloque Provincias Unidas—dieron un giro. El kirchnerismo exacerbó una estrategia de polarización simétrica a la del gobierno. Y la relación de fuerzas cambió. La oposición comenzó a imponer su número en algunas decisiones.

Sucedió el jueves con el rechazo al veto –el primero en 32 años– a la ley de emergencia en discapacidad. Un revés que el gobierno pudo haber evitado si flexibilizaba su intransigencia. Incluso pudo haber arbitrado una solución a un costo fiscal menor. Finalmente paga una triple factura política. A la larga cederá recursos que antes negaba. Quedó expuesta una insensibilidad que en todas las encuestas rechaza hasta una parte sustancial de sus votantes. Y en medio de una grave sospecha moral, la del presunto robo de dinero público, mediante un sistema de coimas, que se negaba a los discapacitados.

DNU, en la mira



Es un eslabón de una cadena de reveses asegurados a decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo. El jueves avanzó además un proyecto que amenaza con profundizar la fragilidad del esquema decisorio del gobierno. Sería refrendada por diputados y obligaría al presidente a vetarla y conseguir un tercio para blindarlo.

Se trata de la nueva ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia, aprobada ayer por el Senado. El texto exige la aprobación de ambas cámaras en un plazo de 90 días para que el Congreso avale un DNU. En caso contrario, ya sea por rechazo o por vencimiento del plazo, perderá automáticamente vigencia.

La iniciativa, de una legisladora no peronista de Neuquén, se ajusta mejor al espíritu de la Constitución que la norma anterior, redactada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006. Aquel texto, que aún rige, permite la vigencia de un DNU sólo con la aprobación de una cámara. Es decir, con menos requisitos que los exigidos por la Constitución para la sanción de una ley. Algo que cuestiona el consenso de los constitucionalistas. Y sobre lo cual, sugestivamente, la Corte evitó pronunciarse al fallar sobre un par de DNU que llegaron a su instancia.

Todos los gobiernos posteriores usufructuaron esa anomalía institucional. Incluidos los de Mauricio Macri y Javier Milei. La contradicción es aún más escandalosa en el caso del kirchnerismo, que ayer apoyó de manera entusiasta la derogación de la “Ley Cristina”, en un acto del más descarnado oportunismo político.

El presidente del bloque kirchnerista José Mayans corrió otra vez los límites. Llamó a “destituir” al presidente por “corrupto y mafioso”. Milei y su gobierno están bajo serias sospechas de corrupción en más de una causa, que deben ser esclarecidas. Pero el presidente aún no fue imputado en ninguna. Menos aún, procesado o condenado. Lo cual sí sería una causal razonable de juicio político de destitución. Mayans no tuvo, por cierto, el mismo rigor respecto a su jefa política, quien siguió en la Vicepresidencia con una condena por administración fraudulenta confirmada entonces en dos instancias.

(*) Esta editorial fue publicada en Radio Mitre Córdoba