Servicio Penitenciario: se incorporó a 247 nuevos suboficiales a la fuerza

La provincia suma a 247 suboficiales se incorporaron al Servicio Penitenciario. El nuevo personal egresó con el título de “Asistente en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. El acto de egreso se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes Comodoro Salustiano Pérez Estévez ubicado en barrio California de la Ciudad de Córdoba encabezado por el gobernador Martín Llaryora.

Los nuevos agentes desempeñarán funciones en los distintos establecimientos carcelarios de la Provincia de Córdoba.

“Estoy acá porque sé que es un momento difícil y las crisis son oportunidades. Y sé que el servicio penitenciario va a tomar esto como una oportunidad para ser mejor. Ustedes van a ayudar a mejorar la fuerza”, expresó el madatario provincial.

También les pidió a los flamantes suboficiales que “tienen que nutrirse de lo mejor, pero también tienen que ser los mejores sin miramientos".

Quién es el cordobés invitado por Javier Milei en encuentro con el Papa Francisco

El nuevo personal egresó con el título de “Asistente en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. Quienes corresponden a la tercera promoción de Subayudantes del Cuerpo de Seguridad de la Escuela de Suboficiales y Tropa “Brigadier General Juan Bautista Bustos”, quienes pasarán a integrar los cuadros del personal subalterno y a prestar funciones en los distintos establecimientos penitenciarios de la Provincia.

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba desempeña un papel crucial en la contención y reinserción social de los internos, enfrentando una labor compleja y sacrificada. A pesar de los desafíos, su contribución es fundamental para el mantenimiento del órden social y el sistema democrático.

El Gobernador felicitó y reconoció el esfuerzo de los nuevos agentes, les brindó su apoyo y acompañamiento en el nuevo desafío dentro de la fuerza. “Yo sólo les pido que sean hombres y mujeres de bien.”

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, expresó que “las cárceles no son un recinto donde se guardan delincuentes para apartarlos de la sociedad. Los penitenciarios no son meros custodios de personas privadas de libertad. Por ello, nuestra misión no es sólo mantener a los presos dentro de la cárcel, sino contener y resocializar.”

Juan María Bouvier: el exjefe penitenciario preso confirmó abogado defensor

López también señaló que parte de esa transformación se concretará cortando los vínculos que los internos tienen con el ambiente de la delincuencia del que viene.

También asistieron al acto el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Eugenio Ángulo; Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Gustavo Vidal Lascano; Subsecretario de Organización Penitenciaria, Sergio Vidal Lascano; Directora de técnica Penitenciaria y Criminología, Veronica Funes; Secretaria de Coordinación, Marcela Gelatti; Vocal de Tribunal Superior de Justicia, Luis Enrique Rubio y el Secretario de Trabajo, Omar Sereno.