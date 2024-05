Siete años de Perfil Córdoba

En las distintas religiones del mundo, el número siete es un número especial. El mundo se hizo en seis días y en el séptimo se descansó; los siete brazos del candelabro judío; las siete columnas en las que se edificó Roma, y así podríamos citar ejemplos hasta cansar. En Argentina, estos siete años no fueron fáciles. Más allá de la crisis económica que vivió el país –donde no hace siete, sino 13 años que Argentina no crece–, también se vivió una crisis debido a los cambios del negocio periodístico y el crecimiento de las plataformas digitales que significó que los medios nos replanteáramos nuestros negocios para seguir existiendo.

Para PERFIL CÓRDOBA fueron siete años de trabajo arduo, acompañados por el grupo comunicacional Punto a Punto del que somos parte; fueron años de innovar y adaptarnos lanzando nuevos medios, incursionar con programas televisivos como ‘Con el diario del lunes’, por Canal 10; nuestra página web que hoy cuenta con casi tres millones de visitas, o trabajando arduamente en nuestras redes sociales que también siguen miles de lectores.

Argentina, por su parte, en estos siete años ha vivido una grieta política que parece profundizarse. Antes, eras K o anti K y hoy empieza una nueva: sos Libertario o ‘Zurdo de mierda’. Desde PERFIL CÓRDOBA entendemos que el periodismo es información de calidad sin importar la ideología. Vamos a informar y denunciar sin importarnos el color político, entendemos que cada lector puede pensar de una forma y nuestra función es darle la información para que tome su propia decisión.

Entendemos y respetamos que cada uno puede pensar como quiera, pero nuestra función va a ser contar la realidad para que el lector que nos elige hace siete años, no la ignore al momento de opinar.

Desde PERFIL CÓRDOBA vamos a seguir trabajando para entregar a nuestros lectores periodismo de calidad, sin banderías políticas, dando lugar a todas las voces y mostrando todos los hechos sin importarnos su ideología.

Eso fue lo que soñamos hace siete años y esto es lo que queremos seguir haciendo por los próximos setecientos. Volviendo al comienzo del número siete, Pitágoras decía que el siete era el número perfecto. Será…