“Sin recursos, es muy difícil competir con mayores aspiraciones”

José Meolans sabe de qué se trata. Ícono de la natación argentina, el cordobés representó al deporte nacional en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos: Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008.

“Si los recursos no van de la mano de la calidad y la necesidad de nuestros atletas, es muy difícil competir con mayores aspiraciones”, señala sobre la inminencia de París 2024 y la falta de financiamiento del deporte de elite, una problemática que reconoce como recurrente en nuestro país.

“Como todas las cosas, el deporte no está aislado de la situación económica que vivimos en Argentina. Hace un par de meses consultaba sobre la beca que cobraba un nadador clasificado para un Juego Olímpico, porque no estaba al tanto, y me quedé asombrado por el monto. Pero si lo tengo que comparar con la época en la que tuve mis mejores desempeños como deportista, y estoy hablando de hace veinte y pico de años, estaba casi igual. Eso da la pauta de que mucho no ha cambiado, y que nos mantenemos en un estándar en el que todo se hace muy cuesta arriba”, apunta Meolans.

“Se han hecho obras, pero el deporte argentino sigue necesitando mucho más, sobre todo si nos queremos comparar con otros países”.

“Me parece que tendría que haber una idea de los logros que se pueden obtener y pensar un poco en la historia que hemos construido en Juegos Olímpicos anteriores, sabiendo que cargamos con esos resultados, que han sido producto de mucho esfuerzo y dedicación de los deportistas, de sus entrenadores y de sus familias. Y también de un Estado que siempre es necesario y al que se pide que esté presente”, destaca el campeón mundial de 50m libre en Moscú 2002.

“Así como decimos que el deporte necesita más, cuando miramos lo global observemos que hay otras prioridades, como seguridad, salud y educación, que no las tenemos o que no las tenemos como quisiéramos, y eso también es parte del análisis”, concluye.