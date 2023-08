“Son jóvenes que buscaban un sentido de pertenencia en esos grupos”

Daniela Bianciotti es la jueza Penal Juvenil que concentra la mayor cantidad de causas con adolescentes involucrados en los robos piraña, ocurridos a partir de marzo en nuestra ciudad. Tiene a su cargo 11 jóvenes punibles, mayores de 16 años, y 15 no punibles, que van desde los 12 a los 15 años.

En relación a este último grupo, informó que todos fueron citados con sus padres y se dio intervención a la Senaf para analizar la situación personal, social y familiar. Ninguno de los 15 tenía antecedentes.

Los informes arrojaron un dato a destacar: había una organización de mayores que los convocaba por WhatsApp e Instagram y ellos acudían para sentir la pertenencia al grupo. “No iban con el objetivo de robar”, destacó Bianciotti explicando el carácter negativo de quienes los influenciaban. Si bien en todos estos casos los niños y adolescentes están eximidos de medidas judiciales, el Estado sigue interviniendo a través de Senaf. Solo una niña se encontró con carencias y alta vulnerabilidad. El resto iba a la escuela y tenía contención familiar.

Con relación al delito cometido, en los 15 casos de adolescentes no punibles están en el Programa de Mediación. El objetivo es que tomen conciencia del daño causado y reviertan la conducta.

Si bien es un mal indicador la intervención de niños en delitos, lo positivo –destaca Bianciotti– es la capacidad de cambio que poseen, a diferencia de los adultos.

Los 11 jóvenes a cargo de este Juzgado estuvieron detenidos en el Complejo Esperanza durante tres meses. A pesar de que la fiscalía pidió que continuaran privados de la libertad, la jueza evaluó la situación de cada uno y no concedió la medida en nueve de esos casos.

No encontró riesgo procesal, la escala penal es baja, no tenían antecedentes, Senaf emitió informes positivos, no tenían consumos problemáticos. En base a ello ordenó la libertad. Cada 15 días deben acreditar al juzgado que van a la escuela. También les prohibió ir al Parque Sarmiento y reingresar a los grupos de la banda en redes sociales.

Otros dos casos fueron diferentes. Apenas fueron aprehendidos, se observó que no tenían límites parentales, carecían del sentido de autoridad. A los progenitores se les ordenó hacer un taller de padres que dicta Senaf. H

ay causas de similares características y resoluciones también en los Juzgados Penal Juvenil 2 y 4.