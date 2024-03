Subsidios a cero: comercios enfrentan incrementos de hasta el 250% en sus tarifas de luz

Numerosos establecimientos comerciales ya empezaron a recibir las facturas de electricidad correspondientes al mes de febrero, y en este lapso, varios de ellos en Córdoba experimentaron un significativo aumento en comparación con el mes anterior.

Esto debido a que recientemente la Secretaría de Energía de la nación bajó a cero todos los subsidios que aún gozaba el sector comercial y de servicios. Desde el 1.º de febrero, se sabía que sectores como el comercial, industrial y el de alumbrado público tendrían aumentos superiores al 100% en sus tarifas de luz.

Córdoba: cómo pagar con facilidades la factura de la Epec de febrero

Según se pudo conocer, el aumento promedio entre las tarifas de luz de enero y febrero para locales comerciales ubicados en la zona norte de la ciudad (Recta Martinolli) es de casi el 140%.

El incremento varía según el sector al que pertenezca el establecimiento comercial, pudiendo ser menor o incluso mayor que el promedio. Esto se debe a que negocios como una librería, una carnicería o una verdulería no tienen el mismo nivel de consumo energético.

Algunas cifras…

Una veterinaria de la zona indicó que comercios vecinos pagaron alrededor de $35.000 la tarifa de luz del mes de enero y que en febrero recibieron una boleta de $120.000. Un aumento de más del 240%.

Algunas librerías de la zona también experimentaron un notable aumento, con una diferencia del 250% de un mes a otro. Pasaron de pagar $20.000 la luz a $70.000 entre enero y febrero.

Córdoba: los comercios y pequeñas industrias podrán pagar la luz en cuotas

Comercios como carnicerías y verdulerías son uno de los más afectados. Aunque experimentaron incrementos menos pronunciados en comparación con otros negocios, son quienes más consumen energía y quienes más gasto tienen. En promedio registraron aumentos entre el 75% y el 127% en sus gastos de luz, con tarifas que pasaron de valer 610.000 a 1.200.000 pesos en algunos casos.

"No podemos reducir el gasto de la electricidad y menos en esta temporada. Tengo una cámara, una heladera, tres frízeres, enfriadoras de botellas y de lácteos, es una buena cantidad y se consumen muchos kilowatts, pero no puedo achicar el gasto porque es perder mercadería que yo luego tengo que vender", indicó Yolanda Porzio de Carnes 2.000 a PERFIL CÓRDOBA.

Una quesería local experimentó un aumento significativo en el costo de la luz, pasaron de pagar 500.000 en enero a 720.000 en febrero. Un incremento del 44%.

"Todos estamos complicados con esto, no solo nuestro rubro, habrá quienes renieguen menos porque quizás no consumen tanto, pero la situación está difícil y las ventas no suben", añadió Porzio.