¡Talleres campeón, le ganó por penales a River!

Pasan los años, los jugadores, generaciones, dirigentes, partidos, historias… y esta vez, Córdoba puede festejar. La espera fue larga, llena de golpes y aprendizajes, pero Talleres rompió el hechizo y alzó la copa: rompió la pared. Tantos kilómetros, tantos viajes, tantos llantos, tantos decepciones, tantas alegrías y ahora TALLERES SUPERCAMPEÓN INTERNACIONAL.

Ya no somos solo la provincia del “casi”, del equipo que pelea pero no alcanza, de la ilusión que se desmorona en el último escalón. Talleres acaba de cambiar la historia. Y lo hizo en Paraguay.

La 'T', el equipo del 'Cacique' Medina, que no venía jugando bien, que la pasaba mal en el certamen local, logró en tierras guaraníes, un título. Un campeonato. Una vuelta olímpica. ¡Por fin!

Se acabó la sequía, se acabó la envidia de ver a otros celebrar mientras acá se mastica la bronca. Talleres le dio a Córdoba lo que tanto merecía: un título, una alegría eterna, un sueño cumplido. Lo hizo, nada más y nada menos, que ganándole al River de Marcelo Gallardo y los cuatro campeones del mundo. Le ganó por penales, porque sí, había que sufrir.

Talleres se consagró campeón de la Supercopa Internacional en la Nueva Olla, en un partido olvidable. Pero jamás nadie lo recordará, todos se quedarán con los albiazules, con los cordobeses, dando la vuelta olímpica.

El partido no fue bueno. No se atrevieron a arriesgar. Por ende, hubo pocas llegadas a los arcos. Talleres fue mejor, pero le faltó más ambición ofensiva. Y River mostró poco y nada. Casi nada de juego. Sí, para aplaudir la forma en la que defendió Talleres y su reacción después de esos minutos iniciales difíciles. En el complemento se produjo un dato que reflejó lo que pasó: no patearon al arco.

En ese marco, no fue sorpresa que el juego, en los 90 minutos, finalizara sin goles. Hubo más marco que cuadro: las tribunas una fiesta y en el césped un juego con escaso brillo.

Se tuvo que jugar un alargue, de dos tiempos de 15 minutos. En el primer tiempo extra, el 'Matador' fue el claro dominador de esos 15 minutos, donde tuvo dos ocasiones importantes: 'Bebelo', de afuera, y Rick, que ingresó al área, pateó y fue interceptado. ¿River? Flojo. Y el complemento, flojo los dos. Un partido feo, que, en consecuencia, se definió a través de los penales. ¡Un 0-0 gigante!

Penales para el infarto, con el 'Cacique' arengando, sabiendo que estaban a minutos de entrar en la historia.

Empezó pateando River, Matías Rojas. Y Guido Herrera contuvo el remate cruzado del zurdo 'millonario'. 'Bebelo' Reynoso fue el primero de la 'T' y su tiro dio en el travesaño y se fue afuera.

El nerviosismo aumentaba en la Nueva Olla.

'Pity' Martínez fue el encargado de abrir el marcador. Joaquín Mosqueira, en tanto, marcó el tanto albiazul.

Borja fue el encargado del tercer remate de River, y convirtió. Y llegó el turno de Tarragona para la Talleres, y atajó Armani. Los porteños empezaron a sacar diferencia.

Gonzalo Montiel, para sorpresa de todos en el estadio, la tiró afuera. Ortegoza tenía la chance de empatar, pero Armani se puso el traje de héroe y atajó.

Colidio tenía para sellar el campeonato, la quiso picar y su tiro pegó en el travesaño. Una definición para el infarto. Nahuel Bustos, en tanto, logró al fin la igualdad en la serie.

'Manu' Lanzini pateó el sexto penal y también la tiró afuera. Toda la responsabilidad quedó en los pies de Benavidez. Y el defensor, con su corazón, pateó y quedó en la historia albiazul: Talleres rompió la pared: campeón.