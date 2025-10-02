Tanti brilló en la FIT: turismo, obras y una apuesta política federal del intendente Paredes

Tanti se presentó en la FIT con el sello de la Agencia Córdoba Turismo. Emiliano Paredes, el intendente candidato cocinó en vivo y compartió la gastronomía serrana, mientras puso en valor el Festival de Malambo Femenino, que convoca hasta 18 mil personas. "Todo lo hacemos por los cabañeros y la localidad, que vivimos de los visitantes todo el año. Queremos brindar lo mejor y ser la alternativa que falta en la provincia", remarcó.

Sobre la temporada de verano, adelantó que los precios aún no están definidos, pero defendió la propuesta local: “Es un turismo económico y de calidad”. La municipalidad acompaña al sector privado con una agenda de eventos que generan movimiento y equilibrio fiscal.

Obras e infraestructura

El intendente destacó la pavimentación de la Ruta Provincial 28, uniendo Tanti con Taninga y creando “el circuito turístico de excelencia que tendrá Córdoba”. Vialidad Provincial prevé habilitar los tramos en las próximas semanas.

En paralelo, el municipio ejecuta con fondos propios obras como 10 cuadras de hormigonado y la limpieza de márgenes del arroyo Tanti. Paredes marcó la diferencia: “Qué lindo hubiese sido tener un gobierno nacional que se ponga al lado de los intendentes”.

Economía y superávit

Con tono crítico, el jefe comunal cuestionó los números de la Nación: “No tiene superávit el Estado ¿Cómo va a tener super superávit alguien que toma deuda y no la paga?”. En relación a la inestabilidad económica y política de estas semanas previo a la elección del 26 de octubre.

Insólito: dos concejales faltaron a la Apertura de Sesiones, le descontaron el día y demandaron a la municipalidad de Tanti

En contraposición, afirmó que en Tanti hay equilibrio: “No tengo deuda, los proveedores y empleados están al día”. Paredes defendió su participación en Provincias Unidas, un frente que reúne gobernadores e intendentes de distintas fuerzas bajo una bandera federal. “Es la primera vez que surge una alianza desde el interior, sin el armado del puerto de Buenos Aires”, remarcó.

Valoró a su compañero en la boleta Juan Schiaretti por su “poder de escucha” y sostuvo que de este espacio puede salir un presidente “más federal”. Con cautela, dijo que no hace pronósticos hasta que no se cuentan los votos. “Soy realista. Lo importante es que la gente vaya a votar”, concluyó.