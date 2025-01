Temporada 2025: El Oficial Gordillo reafirma su amor con Córdoba y juró que “nunca será infiel a Carlos Paz”

Miguel Gordillo, "El Oficial Gordillo", regresa a Carlos Paz con "20+1", una versión recargada de su show anterior. En una entrevista exclusiva con AfterOficce en radio Punto a Punto (90.7 FM), el humorista tucumano compartió detalles de su nueva temporada, con su característico humor y desopilantes anécdotas.

“Volvemos a robar Carlos Paz, qué provincia generosa que me deja chorear todos los años”, bromeó. El show, con un gran parte del contenido renovado, incluirá nuevos cuadros y hasta una escenografía renovada.

Se presentará en el Teatro Luxor los lunes, martes y miércoles, y "el robo" continuará los fines de semana en Mina Clavero, asegura.

¿Cómo es el show "20+1"?

Es el mismo del año pasado, pero con cambios importantes. Cambié el 50% del show. Me acompaña Zaul Showman, el humorista rosarino, así que va a estar bueno. Será una hora y media muy divertida. Y los fines de semana a Mina Clavero.

El show de Gordillo 20+1

Gordillo adelantó que incluirá varias anécdotas de sus encuentros con famosos. “Son en su mayoría mocasos míos”, describió humorista. Uno de esos es cuando conoció al folklorista Sergio Galleguillo en Bolivia. En sus inicios, cuando hacía fiestas privadas en Tucumán trascendió el robo del colectivo que usaba en las giras el músico.

“Esta es una anécdota verdadera, nos cruzamos en Yacuiba, Bolivia con Galleguillo. Cuando ha venido le han robado el colectivo de la puerta de un teatro. Le digo: ‘te manda saludos Tamalito’, el ladrón, en lugar de presentarme”, relató Miguel.

El folklorista quiso corregir a Gordillo por la mala fama de la policía tucumana, pero la realidad es que encontraron la unidad porque el delincuente la dejó al costado de la ruta y una mujer llamó a la comisaria diciendo: “Sí, tiene un indio dibujado en un costado". “Parecía el FBI la policía, me decía Gallegillo. Tenía las guitarras Fender, amplificador Marshall, teníamos las recaudaciones, se llevó solo el pasacassette”, detalló Gordillo sobre lo que había dentro del colectivo.

Incluso compartió otra divertida anécdota sobre Nicolás Escarpino, Valeria Lynch y Facundo Arana en el Teatro del Sol. “Me apuraron los porteños diciendo si me hacía un asado, le dije ‘más valeriaquelinch’ y adiviná quién sale del camarín de Facundo Arana... ¡Valeria Lynch! Me mira como diciendo… quién este que me está gastando… pude haber dicho mas Valeria que Massa…”, contó entre carcajadas.

La expectativa de la doble función en Carlos Paz

Gordillo aseguró que este año tiene más expectativa que el año pasado. Nota que hay otro movimiento y que realizó todos los esfuerzos para mantener los precios de la temporada pasada. Reconoce que pese a todo, estuvo entre las obras más vistas en el país.

P: ¿Subieron mucho los precios este año?

R: Yo quería mantener el precio del año pasado, pero subimos 2.000 pesos por entrada. Ahora creo que está 13.000 la Pullman. Pero invertí en vestuario, incluyendo un traje de Elvis Presley con capa y brillos. Cuando salgo la gente dice 'wow', encima hago (mueve los brazos como alas de ángel)… y cuando termino digo '¿qué gasto al pedo esto?'

P: ¿Cómo ves al público este año?

R: La gente va en busca de la comedia, sobre todo a Carlos Paz... Una vez estaba en la pileta y escucho a dos señoras cordobesas decían: '¿Sabés a quién tenés que ir a ver vos? A Gordillo. Ese tucumano es un plato… no tiene vestuario, no tiene producción, pero te cagás de la risa'. Este año no sé si podrá ir a muchas obras, hay que hacerlos pasar un buen momento.

Amor Eterno a Córdoba

El humorista reflexionó sobre la paternidad: “Mi viejo entraba silbando, pateando la puerta. Ese era el despertador. 'Levantaste, m**. Ya son las 9', decía. Y eran las 7”. Recordó su primer sueldo de 3.000 pesos, que lo dividió entre sus padres.

Su trabajo con Flavio Mendoza fue un antes y un después: “Con la guita de Flavio Mendoza me alcanzó para hacer una habitación en suite y la pileta en su casa”.

Reafirmó su amor por Córdoba: “Infidelidad a Córdoba, nunca. Cuando me corran de Córdoba voy a Mar del Plata”.

GORDILLO 20 AÑOS + 1

Lunes 06 Enero, 21:30 hrs.

Recinto: TEATRO LUXOR

Teatro Luxor, Av. Libertad 211, Villa Carlos Paz, Cba.