ULTIMO MOMENTO: Encontraron a Alma Celeste Britos

Luego de que la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno emitiera una solicitud de colaboración de manera urgente para dar con el paradero de Alma Celeste Britos (14), el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba confirmó que la menor ya fue encontrada.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, comunicó oficialmente que la adolescente —con domicilio en barrio Santa Isabel y que había sido vista por última vez el 4 de junio en el restaurante El Ruedo— se encuentra sana y salva."La menor que era intensamente buscada por la Policía de Córdoba fue encontrada sana y salva y se

están realizando las medidas pertinentes para la entrega judicial del procedimiento", detalló el funcionario a través de los canales oficiales.

En la causa intervenía la Unidad Judicial N° 1. Según indicaron las autoridades, en las próximas horas se brindará mayor información sobre las circunstancias del hallazgo a través de las vías correspondientes.