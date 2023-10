Un policía, a juicio acusado de inventar una multa de tránsito en Córdoba

Un policía será juzgado en la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba acusado de confeccionar una multa falsa de tránsito a un automovilista.

Alejandro Ezequiel Vivas, quien es en la actualidad cabo primero y hace 13 años cumplía tareas en la Policía Caminera, está imputado por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica.

Acusación

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2010 cuando Matías D’Inca recibió una infracción registrada alrededor de las 23.40 de ese día sobre la ruta E-53 por mal funcionamiento de la luz baja derecha en su vehículo Chevrolet Corsa.

Encapuchados y armados asaltaron a una familia en Córdoba

De acuerdo a la denuncia formulada por el automovilista, a esa hora él se encontraba participando de una reunión de amigos en su nuevo domicilio de la ciudad de Río Ceballos.

D’Inca aseguró que en el Tribunal de Faltas advirtió que la firma no era suya y que tenía “datos irregulares”. “Le dije a la jueza que no era mi firma y se río. Me dijo que seguro había hecho un garabato. Me fui ofuscado”, contó en declaraciones a El Doce.

Luego presentó dos recursos de reconsideración que fueron rechazados y después solicitó que se realizaran pericias caligráficas.

“Me generó mucha bronca. He tenido otras dos multas y las he pagado. Tras transitar estos 13 años, yo entro a las deudas y todavía me figura. Me da impotencia tener esa mancha ahí”, agregó en declaraciones al canal cordobés.



Secuestraron más de 35 kilos de cocaína ocultos entre ropa de cama

Precisiones

El abogado Carlos Nayi sostuvo que el imputado “fabricó una situación inexistente e inventó un acta de infracción generando un enorme daño”.

El letrado precisó que “todo el llenado le pertenece al policía”. “Además, no coincidían los datos de la licencia del conductor en cuanto a categoría y fecha de vencimiento”, detalló Nayi.

“No es el único caso que ha llegado a la Justicia donde desde una estructura oficial se prefabrica un acta de infracción”, concluyó el abogado.