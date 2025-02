Una multitud marchó en Córdoba contra el fascismo y el ajuste

A 10 días del discurso del presidente Milei en Davos –cuando afirmó: “quiero ser claro cuando digo abusos, no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos…”–, los colectivos LGBTQINB+ se convocaron en distintos lugares del país y embajadas argentinas en el mundo, para realizar la “Marcha Federal contra el antifascismo y el antirracismo”.

Con el lema “Al clóset no volvemos nunca más”, también se realizó en la Ciudad de Córdoba, en una calurosa tarde de sábado. Como en otros lugares del país, la marcha surgió luego de que, hace una semana, personas autoconvocadas se juntaran en asambleas en diferentes lugares del país como respuesta a lo dicho por Milei en el Foro Económico Mundial.

En Córdoba, la marcha fue encabezada por identidades trans, travestis, no binarias, identidades lésbicas y personas con VIH positivo; esto se decidió desde la organización “porque son los colectivos más vulnerados por las medidas de ajuste y el discurso presidencial”. Sin embargo, también acompañaron gremios locales, agrupaciones estudiantiles, jubilados y referentes de gremios provinciales y municipales.



Contra el fascismo

Perfil Córdoba dialogó con representantes de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo –quienes organizan la tradicional Marcha del Orgullo cada año– y de la Asamblea de Disidencias Sexuales de Córdoba.

Ante la pregunta de por qué el eje de la convocatoria es la defensa frente al antifascismo, desde la asamblea disidente aseguraron: “El fascismo como expresión histórica, con características particulares en cada país, empezó de esta forma, con discursos de odio, dividiendo y polarizando socialmente, tomando como enemigo a las mujeres y disidencias sexuales, así como a muchos otros sectores. En la perspectiva antifascista están contenidas muchas perspectivas y luchas que antes dábamos dispersamente o por separado. Decimos que es fascismo porque intentan instalar que hay vidas que valen más que otras. Ahora es la comunidad LGTBIQNB+, pero también quisieron generar un consenso en torno a que las vejeces no importan, que las personas con discapacidad no deberían recibir ningún apoyo, que los empresarios deberían ser libres de fijar salarios de miseria. Hay un acumulado de luchas que, para sorpresa de muchos, hoy nos permiten mostrar que la defensa de nuestras existencias diversas es también un grito contra este modelo económico que produce cada vez más miseria, desigualdad y exclusión”.

Los discursos “contra lo diferente” fueron parte de un discurso de campaña que se mantuvo y se profundizó en el primer año de mandato mileísta. La construcción de una identidad en base a “un otro” al cual oponerse, es un mecanismo del que se pueden recoger numerosos ejemplos en el país y en la historia de la humanidad. “La homofobia y el antifascismo son conceptos que van de la mano”, aclararon desde Orgullo Cba. Y agregaron: “Entendemos que, en estos momentos, las actitudes han sido tan transversales y han atacado a tantas comunidades –al mismo tiempo– que ya no estamos hablando solo de homofobia, sino efectivamente de una lucha interseccional porque no solo nos atraviesa nuestra identidad sexual o nuestra identidad de género, sino también un montón de otras variables que nos vulneran. El ‘antifascismo’ en este momento ayuda no sólo a englobarnos, sino también para dar cuenta de manera simbólica adónde estamos yendo con estas políticas y esta agenda que quiere instalar el Gobierno nacional”. Y concluyeron que: “el Presidente se jacta siempre de vanagloriar la libertad individual y, en este caso, todas nuestras libertades individuales y colectivas están siendo absolutamente atropelladas”.

La escalada de violencia

El discurso de Milei fue la gota que rebalsó el vaso y que motivó la reunión y la convocatoria de cientos de personas para organizarse en la marcha que tuvo lugar este sábado a lo largo y a lo ancho del país.

“Hace tiempo venimos escuchando estos discursos que nos estigmatizan, criminalizan o patologizan en boca de Carlos Rodríguez, Nicolás Márquez, Diana Mondino, el propio Milei en repetidas oportunidades, entre muchos otros funcionarios de La Libertad Avanza. Lo que no contaban es que frente al odio y frente a personas como Guillermo Francos que nos dicen que tenemos que volver al closet, nos auto organizamos, nos reunimos en asamblea, nos abrazamos y salimos a responder colectivamente. No podíamos aguantar ni esperar más. Algo que luego de la marcha, tendremos que mantener, fortalecer y seguir luchando en común, acompañando distintas causas y luchas”, aseguraron desde la Asamblea de Disidencias.

Por su parte, desde Orgullo Cba también están convencidos que los discursos repercuten en su vida cotidiana y no solamente por las políticas que se tomen. “No es solamente quedarse en dichos, en qué se dijo, qué no dijo, o que se hizo una mala interpretación, sino que, efectivamente, lo que dice Milei tiene una legitimación por ser el Presidente de la Nación y no es solo él, sino todos los seguidores que piensan como él. No queremos lamentar más pérdidas, no queremos lamentar no sólo el recorte de programas y de políticas que nos ayudan a subsistir, la derogación de nuestros derechos, sino que tampoco queremos lamentar más vidas de nuestro colectivo porque ya son demasiadas”.

Marcha multisectorial

Sobre las más de 250 adhesiones a la convocatoria en Córdoba, desde la Asamblea de Disidencias explicaron que "durante toda la semana fueron llegando adhesiones de espacios y organizaciones. Desde espacios que lucharon y luchan en defensa de la educación pública como asambleas, centros de estudiantes y gremios docentes universitarios como Adiuc, Uepc Capital y asambleas de facultades. También de gremios como de los trabajadores de Epec que vienen enfrentando el avance privatizador de Llaryora, trabajadores de prensa y comunicación (Cispren), gráficos, de ATE y las dos CTA así como la CGT regional Córdoba. Además espacios de mucha trayectoria como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Cordobazo Cultural, Asamblea Ni una menos y Feria transfeminista trabajando, sólo por nombrar algunos locales en una convocatoria que se extendió provincialmente".

En el interior de Córdoba, la marcha federal también se realizó en las ciudades de Cosquín, Villa María, Cruz del Eje, Alta Gracia, San Francisco y Río Cuarto.