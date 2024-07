‘Uvita’ Fernández a Belgrano: el detrás de escena de un pase sorprendente

En el último receso invernal, al nombre de Nicolás ‘Uvita’ Fernández se lo vinculó con River Plate por una ‘prioridad de compra’ que se habría acordado tiempo atrás a favor del club millonario; y también sonó como refuerzo de Boca Juniors, en virtud de un posible trueque de delanteros que llevaría a Darío Benedetto hacia Florencio Varela. Ni una cosa ni la otra. Tampoco prosperó la opción intermedia que barajaba: un traspaso a Unión, club por el que el delantero santafesino reconoce abiertamente su simpatía.

“Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba acordaron la transferencia de la totalidad de los derechos económicos del jugador Nicolás Fernández”, comunicó la directiva del ‘Halcón’ el 14 de mayo, el mismo domingo en que el seleccionado argentino celebraba la obtención de la Copa América en Estados Unidos. “Uvita, esto no es un adiós, es un hasta luego. Defensa siempre será tu familia”, agregó el anuncio oficial, que destacó al futbolista como ‘el cuarto máximo goleador en la historia’ del conjunto bonaerense.

Al día siguiente, la entidad de Alberdi dio cuenta de la llegada de su nuevo refuerzo: “¡Bienvenido a la pasión más grande de Córdoba, Uvita!”. En sus redes sociales, la ‘B’ dio detalles de la carrera de Fernández (“Lleva disputados 237 partidos, con 65 goles y 26 asistencias, con las camisetas del Halcón de Varela y San Lorenzo”) y precisó algunos términos de la operación: “El Club adquiere la totalidad de la ficha del delantero de 28 años, que firma vínculo con la institución hasta diciembre del 2027”.

CON EL PIE DERECHO. El flamante refuerzo de Belgrano debutó el viernes pasado en el partido ante Deportivo Riestra, y convirtió un gol. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

“Sé lo que es Belgrano, lo que significa, y estoy muy ilusionado. Voy a dar lo mejor de mí”, declaró el jugador en la conferencia de prensa que brindó el martes pasado en el Estadio Julio César Villagra, junto a su flamante compañero de equipo Gabriel Compagnucci, al coordinador general de fútbol Ariel Rojas y al presidente Luis Fabián Artime.

Por esas horas, circulaba en ‘X’ un video en el que ‘Uvita’, visiblemente emocionado, se despedía de su ex club y de sus hinchas: “Es muy difícil este momento, no tengo muchas palabras para decir. Obviamente los voy a extrañar una eternidad, todos los días, y ojalá que no sea tan largo volver”.

Sorpresa y media

“¿En serio? No me jodan. ¿Tanta necesidad de dinero tenemos? ¿Vamos a techar el Tito?”. Posteos como éste, en el que se alude con ironía al Estadio Norberto Tomaghello, provocó en los hinchas de Defensa y Justicia la noticia de la venta de ‘Uvita’, replicada por diferentes sitios partidarios.

Las expresiones de sorpresa y malestar de los parciales del ‘Halcón’ coincidieron en el ciberespacio con fotos que mostraban a Diego Lemme y Christian Bragarnik, gobierno y poder del club bonaerense, festejando el nuevo título de la Selección Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami.

“La verdad es que este pase fue muy raro. Sabíamos que ‘Uvita’ quería dar un salto económico, pero él está muy arraigado en Florencio Varela y aquí se pensaba que, si se iba, podía ser a un club de los llamados ‘grandes’ de Argentina o al fútbol de México, donde su representante (Bragarnik) tiene muchos contactos. Inclusive hubiera sorprendido menos lo de Unión”, señala Marcos Sittner, periodista que sigue el día a día del ‘Halcón’.

HALCONES. Bragarnik (izquierda) y Lemme (centro) en Miami, junto a dos campeones ex Defensa y Justicia: Nahuel Molina y Lisandro Martínez. /// FOTO: CEDOC PERFIL

“Está muy extraño el mundo Defensa y Justicia”, señala el comunicador. “En el aspecto futbolístico, el club atraviesa una de las peores rachas de su historia, en los últimos tiempos se han ido muchos valores importantes (tres días después de la salida de ‘Uvita’, el capitán Nicolás Tripichio fue vendido a San Lorenzo) y hay una calentura bárbara por el tema de los dos jugadores que eran de Vélez”, precisa.

Alude al repudio de socios y simpatizantes del ‘Halcón’ por la contratación del delantero Abiel Osorio y las gestiones por el mediocampista José Florentín. Ambos futbolistas están imputados por abuso sexual agravado en una causa que se tramita en Tucumán.

“Es todo muy raro, inclusive lo de ‘Uvita’. Sobre ese pase, aún no se sabe demasiado, pero en algún momento va a saltar la ficha”, afirma Sittner.

Contacto estrecho

¿Por qué Bragarnik le cede a Belgrano a su futbolista más cotizado en el mercado local? No es novedad que el contacto entre el representante fetiche del fútbol argentino y la entidad de Alberdi se ha tornado más estrecho en los últimos tiempos. El inicio de la presidencia de Artime, el 6 de febrero de 2021, coincidió con el desembarco del manager Mauro Óbolo, el DT Alejandro Orfila y varios futbolistas del staff de Score Fútbol SA, entre ellos Axel Ochoa, Daniel Sappa, Nahuel Tecilla y Juan Ruiz Gómez.

Por los buenos oficios de ‘El Señor de los Pases’ -quien intentó colocar a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez antes de la designación de Guillermo Farré como sucesor de Orfila-, más adelante llegaron a la ‘B’ los jugadores Ariel Rojas, Fabián Bordagaray, Lucas Passerini y Facundo Quignón. Tras su retiro de la actividad, “El Chino” Rojas ocupó la vacante que había dejado Óbolo, quien se marchó a trabajar al Elche, el club español de Bragarnik.

Al hablar de la llegada de Fernández, Artime no anduvo con medias tintas: “Es una incorporación rutilante para Belgrano y el mercado de pases”.

“RUTILANTE”. Así calificó Luis Fabián Artime, el presidente de Belgrano, la llegada al equipo de barrio Alberdi del delantero santafesino. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Algunas especulaciones dan cuenta de que el futuro del mediocampista belgranense Ulises Sánchez, quien pertenece al staff de representados por Bragarnik, podría estar atado a la llegada de ‘Uvita’. Mientras tanto, otras fuentes consultadas en Buenos Aires atribuyen a la operación un tono más casual: “Alguien de Belgrano le contó al presidente de Defensa y Justicia que estaban buscando un delantero. Lemme, medio en joda, le dijo ‘te vendo a Uvita, pero no te va a salir barato’ y su interlocutor lo tomó en serio. Belgrano apareció con la plata que le pidieron y se llevó al jugador”.

Según la última cotización ‘en pizarra’, la que difunde el sitio especializado Transfermarkt, el pase de Fernández está valuado en seis millones de dólares.