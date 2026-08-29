Verbenas Housing, de Pilay, superó el 50% de obra y ya entregó más de 70 unidades

Pilay concretó una nueva entrega en Verbenas Housing, el desarrollo residencial que lleva adelante en Manantiales II. La empresa finalizó la entrega de las 16 unidades correspondientes a la Etapa 3A, un hito que permitió alcanzar un total de 72 viviendas entregadas desde el inicio del proyecto. La entrega marca, además, la finalización de los hogares previstos para este año dentro del desarrollo y representa un nuevo avance en la consolidación de una propuesta residencial que continúa creciendo en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Con las nuevas unidades incorporadas, Verbenas Housing ya supera los 8.100 metros cuadrados de desarrollo. Esta instancia también contempla la incorporación de los principales espacios comunes y servicios del complejo, ampliando la propuesta para los propietarios y fortaleciendo el concepto de vida en comunidad que impulsa el proyecto.

Más de la mitad de la obra ya está ejecutada

Actualmente, el complejo supera el 50% de avance general de obra y continúa con el desarrollo de las próximas etapas. La planificación de Pilay prevé que durante el próximo año se concrete la entrega de la Etapa 3B, lo que permitirá sumar nuevos vecinos al desarrollo y continuar ampliando la comunidad de Verbenas.

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El proyecto combina unidades residenciales con espacios comunes, servicios y condiciones orientadas a la seguridad y el confort, en un sector que continúa concentrando nuevos emprendimientos inmobiliarios y urbanísticos. Cada una de las entregas representa la incorporación de nuevos hogares, pero también la consolidación progresiva de la infraestructura y de los espacios que forman parte del complejo. La finalización de la Etapa 3A constituye, en ese sentido, un paso intermedio dentro de un desarrollo que todavía tiene nuevas instancias de crecimiento previstas.

Un nuevo hito en los 20 años de Pilay en Córdoba

El avance de Verbenas Housing se produce en un año especial para Pilay, que cumple 20 años de trayectoria en la ciudad de Córdoba. La empresa vinculó este nuevo hito con su compromiso con las familias que confían en sus proyectos y con el desarrollo urbano y habitacional de la región.

Con 72 unidades ya entregadas, más de 8.100 m² desarrollados y más de la mitad de la obra ejecutada, Verbenas Housing avanza hacia una nueva etapa de consolidación en Manantiales II. La próxima entrega prevista permitirá continuar expandiendo el desarrollo y sumar nuevos residentes a una propuesta que busca integrar vivienda, servicios, espacios comunes y vida comunitaria. De esta manera, Pilay continúa avanzando con la ejecución del proyecto, mientras prepara la próxima etapa de entregas y profundiza su presencia en el mercado inmobiliario cordobés, en el marco de sus dos décadas de actividad en la ciudad.