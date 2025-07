Victoria Flores sobre el Gobierno nacional: “es negacionista y no pone recursos”

“El Gobierno nacional no solo que es negacionista, sino que no está dispuesto a poner recursos, ni los está poniendo, y lo que había se quitó”, señaló Victoria Flores al referirse a la eliminación del fideicomiso de bosques. Además, advirtió que Córdoba recurrirá a créditos verdes y alianzas con el BID y la CAF para sostener sus políticas ambientales.

“El eje es actuar”, insistió. “Restaurar paisajes, gestionar residuos con los 427 municipios y ordenar el territorio. Si nos perdemos en la discusión de si creemos o no en el cambio climático, salimos del eje”. La ministra, en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), defendió las políticas implementadas desde la Provincia y aseguró que “cuidar el ambiente también es plata”.

Provincias estudian demandar a Nación por el recorte a la protección de bosques

Ley 10.208 y arbolado urbano

Ante la polémica por el traslado de un árbol en una obra vial, Flores afirmó: “El arbolado público de cada municipio es responsabilidad de cada municipio”. Y aclaró: “Toda obra lleva una recomposición, y Córdoba en esto es pionera” gracias a la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial.

Política y 2025

Consultada por el panorama electoral, respaldó a Juan Schiaretti como el candidato más competitivo del peronismo: “Representa desde la política el equilibrio que hoy se necesita. No podemos pensar modelos económicos que no tengan a la gente adentro, ni irnos al otro lado de la grieta donde no existe la discusión de lo que es lógico y cuerdo”.