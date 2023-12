Villa María: Con 96 años se tiró en paracaídas junto a su nieto

El pasado viernes 15 de diciembre, Lucas Giusti y su abuelo, Primo José "Coco" Giusti, quien se acerca a los 100 años de edad, realizaron un emocionante salto en paracaídas en Alta Gracia. Además de ser el peluquero más longevo de Villa María, "Coco" se destaca como carpintero y bandoneonista.

"Mi abuelo me ha inspirado a hacer muchas cosas. Y este salto es el principio de muchas cosas que quiere hacer. Por ejemplo, hace un año fuimos juntos a Ushuaia y El Calafate, y fue la primera vez en su vida que se subía en un avión. Allí fue el comienzo de esta nueva etapa de su vida, donde quiere hacer muchas cosas, y que continuó con el salto que los dos hicimos por primera vez el viernes pasado", comentó Lucas Giusti en diálogo con El Diario.

Para agregar más asombro, aunque no existe una confirmación oficial, "Coco" podría ser la persona de mayor edad en Argentina, y posiblemente en Latinoamérica, en haber realizado un salto en paracaídas.

Abuelo y nieto, juntos a todos lados

Primo José detalló que aquel viaje al sur, inicialmente tenía pensado hacerlo con su mujer, sin embargo, el plan presentaba muchas complicaciones, “ella se enfermó y además tenía que cerrar un mes y medio la peluquería porque íbamos a ir en una casa rodante que tiene un vecino, así que no lo pudimos hacer. Luego vino mi nieto y me propuso hacerlo”.

El padre de Lucas (hijo de Primo) ya falleció, al igual que su abuela (esposa de Primo José). Sin embargo, entre abuelo y nieto se desarrolló una relación profundamente cercana, marcada por la complicidad, el humor y las aventuras compartidas.

Lucas contó que fue en pleno vuelo yendo a Ushuaia y El Calafate, que le sugirió a su abuelo hacer un salto en paracaídas. "Mientras íbamos viendo las nubes desde la ventanilla, viéndolo tan feliz, le dije 'a vos lo único que te falta es saltar en paracaídas'. Y me contestó: 'Uh, no sabés lo que me gustaría'"

Así, dieron inicio a los preparativos y más tarde, al comunicarse con el equipo de paracaidismo en Alta Gracia, Lucas explicó la situación. Una mujer a cargo del equipo le respondió: "eso es récord argentino y récord latinoamericano de salto de edad más longeva".

El día del salto libre

Lucas contó que el viernes madrugó para visitar a su abuelo. Aunque la idea inicial era pasar el fin de semana en Villa Rumipal, Lucas le comunicó a "Coco" que primero harían una parada en Alta Gracia, ya que planeaba realizar un salto en paracaídas.

"Le dije que, si quería, él también podía tirarse. Me dijo que no al principio. Llegamos a Alta Gracia y el aeroclub está justo a la entrada. Ahí me preguntó sobre cómo era el asunto del salto. Y me dije 'ahí lo tengo al viejo'".

El salto propuesto consistía en lanzarse desde una altura de 3.000 metros durante 30 segundos en caída libre y el resto, como un minuto o poco más, ya con el paracaídas abierto.

"Cuando llegamos vimos justo el registro de un señor de 92 que ese mismo día se había tirado, que había sido instructor de paracaidismo y que se tiró después de mucho tiempo", comentó Lucas.

Sin embargo, los encargados de realizar los saltos en paracaídas le comentaron a abuelo y nieto que José Primo no podía tirarse. "Ahí le dije que por qué, si se había tirado uno de 92, y me dijo que era instructor, que mi abuelo necesitaba más movilidad porque hay un momento en que hay que levantar las piernas para aterrizar en un movimiento muy difícil".

"Nos tuvieron dos horas con que sí, que no, que sí, que no, hasta que lo aprobaron, pero querían que vinieran los medios y les dije que no", explicó Lucas.

En la experiencia del salto en paracaídas, Lucas fue el primero en lanzarse desde el avión, seguido por su abuelo."Luego me enteré, tras que bajó, que saltar en paracaídas había sido su sueño toda la vida", explicó.

La vivencia de “Coco”

"Yo no sentí nada. Bah, me gustó todo. Lo único, que me emocioné un poco mucho cuando se abrió la puerta del avión y entró todo el viento. Caí a 200 km por hora. Fue hermoso", explicó José Primo.

En cuanto al supuesto récord, Lucas explicó que, a pesar de carecer de reconocimiento oficial por la falta de registros, los miembros del aeroclub le confirmaron que podría considerarse como tal. Aunque realizó búsquedas en internet y solo encontró el caso de una mujer de 104 años en Estados Unidos que también saltó en paracaídas recientemente, sin hallar más información al respecto.

Por eso la insistencia de algunas personas en llamar a los medios para que registren el momento. La negativa de parte del joven en acceder a la petición se debe a que: "si no, mi abuelo no iba a poder disfrutar este momento tan increíble que vivimos".

"De hecho, recién hoy (por ayer) se enteró la familia, les contamos en la comida familiar del domingo. Porque antes no le contamos a nadie. Era nuestro gran secreto. Es la complicidad que hay siempre entre nosotros. Y es la que nos va a llevar a hacer nuevas primeras cosas", agregó el joven.

Y precisamente, ante la pregunta de qué quiere hacer ahora, Coco dijo: "la verdad es que después de saltar pensé que no me queda nada para hacer, pero no sé, ya saldrá algo. O se me va a ocurrir a mí, o se le ocurrirá a mi nieto. Seguro algo saldrá. Pero por favor, que no ponga en riesgo mi vida, je".