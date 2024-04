Volvió Schiaretti y hay acuerdo con Llaryora para “revitalizar” al cordobesismo

Volvió “Juan” dicen los de la vieja guardia. La calidez del recibimiento aún habrá que esperar a que pasen los días. El “gringo” ya marcó territorio en dos eventos, el primero fue en el exterior un día sábado y, el otro, en el homenaje a la abuela cordobesa de Plaza de Mayo Sonia Torres. Su regreso no es solo una cuestión protocolar, Juan Schiaretti está asentando las bases para los próximos años.

El primer paso es sellar un acuerdo con el actual gobernador Martín Llaryora. Simulando “El Pacto de Mayo” pero local. Ya cuenta con algunos puntos que ambos dirigentes deberán respetar. El puntapié inicial es revivir lo que pasaba en el pasado con José Manuel De La Sota: uno gestiona y el otro hace política. Claro, en ese entonces coincidían generacionalmente, ahora son otros tiempos y otros apellidos, siendo necesario acomodar todo a la diferencia de edad de quienes están ocupando cargos y responsabilidades con los “experimentados”.

Para ello se plantearon varios puntos, no más de diez. No será necesario una rúbrica y bastará un apretón de manos. Lo más destacado será reencaminar la relación del actual gobernador con el presidente libertario, reinstalar el “cordobesismo” a nivel nacional y poder hacer planteos de la política nacional que no debiliten la actual gestión en caso que la presidencia decida lanzarse nuevamente en una guerra “mediática digital” con Llaryora. Darle voz, pero sin ser el objeto de las críticas.

Quienes integran la mesa del exgobernador sostienen que aún no se habla de candidaturas, pensando en la legislativas del 2025 pero reconocen que, luego de los debates presidenciales, Schiaretti quedó con una consideración valiosa en la opinión pública. Otros son más directos y, sin cuestionar de forma directa la forma en que se manejó Martín Llaryora los primeros meses del año, destacan que “había cordobeses como responsables en las principales cajas de la nación: (Osvaldo) Giordano en Anses, (Franco) Mogetta en Transporte y hasta el presidente del Banco Nación (Tillard). Eran condiciones inmejorables, hoy ya casi disueltas”.

Desde hace algunas semanas, la sede de “la fundación” que preside Juan Schiaretti comenzó a tener un movimiento de personas y dirigentes que no era el habitual. “Ahora todos quieren hablar con el ‘gringo’, viste como es el peronismo”, remarca levantando los hombros un asesor con fuerte llegada a la mesa chica.

El Pacto del Panal

Algunos de los puntos sobresalientes que van a reconfigurar la política local podríamos reducirlos en algunos pocos, quizás seis. El primero es que todo lo relacionado a “la política nacional quedará en manos de Juan Schiaretti. El ex gobernador deberá sentar las posturas del cordobesismo como una commoditie para exportar”. Consideran que es el intermediario ideal para mantener los lazos y el diálogo aceitado entre Javier Milei, “la jefa” Karina y los Menem es el “gringo”.

El primer punto no se sostiene sin el segundo, el cual consiste en retomar el control de Hacemos Unidos por Córdoba. Los mandamientos generales de la política provincial y el control partidario quedarían bajo el control de una mesa de “históricos”.

Por lo tanto, Martín Llaryora será el único responsable de la gestión provincial. El punto tres del acuerdo conlleva un mandato que ya se comenzó a cumplir: “mejorar la relación con la Córdoba productiva”, entiéndase: el campo. La semana pasada, como primer acercamiento, se lanzó una serie de créditos para que los municipios puedan acceder a maquinarias necesarias para arreglos y obras en sus localidades.

Apartado de la política nacional, sin dejar de ser el gobernador de la segunda provincia productiva del país, Llaryora podrá salir del ojo de las peleas mediáticas sin caer en futuras reprimendas según el humor del libertario y de esta manera se evitará crear roses con un electorado que aún sostiene al presidente pese al presente económico.

Este punto solo se podrá efectivizar si avanzan las negociaciones entre “la viaja guardia” y el “gobierno libertario” para recuperar fondos de la Caja de Jubilaciones y la Obra Pública que vendrá a Córdoba. Ya se puso en marcha una auditoría para recabar información sobre todos los emprendimiento nacionales en territorio cordobés, esa documentación será acercada a las autoridades nacionales para reprogramar el inicio de los trabajos.

Aquí, Schiaretti es tajante e intransigente: El “Pacto de Mayo” se deberá aprobar, pero no así la dolarización de la economía. El “gringo” ya dijo en varias oportunidades que el país necesita una reforma previsional y laboral.

De cumplirse con puntos anteriores, seguramente se comenzarán a escuchar voces del “llaryorismo” pidiendo por la presencia de Juan Schiaretti como líder de la boleta del 2025 para ocupar una banca en el Congreso Nacional. La duda interna es “si el exgobernador deja el bronce por ser diputado nacional”, algunos no lo recomiendan. Aunque, no descartan pensar en un “segundo tiempo” para el 2027, pero para ponerse a pensar en eso falta tiempo.