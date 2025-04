Zorros enfermos en Carlos Paz: vecinos exigen atención ante riesgos de contagio y ataques a mascotas

Vecinos de Villa Suiza, barrio céntrico de Carlos Paz, denunciaron que zorros cachorros, separados de su manada tras un rescate incompleto de Policía Ambiental hace dos meses, presentan sarna, infestación de pulgas, desnutrición y otros parásitos, lo que preocupa a residentes por los riesgos para la salud pública y la convivencia.

Los cuatro zorritos observados, al no contar con su hábitat natural ni la guía de los adultos, deambulan por el área urbana en busca de alimento, provocando destrozos en propiedades y poniendo en peligro a mascotas.

Vecinos de Becciú (barrio aledaño) relataron el ataque de un zorro a una perrita pequeña, que fue robada de un patio, muerta y destripada en la calle. Este incidente intensificó los reclamos por acciones urgentes.

La falta de control poblacional llevó a que los zorros invadan patios y calles, con reportes de madrigueras en baldíos descuidados, como en la esquina de Hiroshima y Emerson (Becciú), comparado por vecinos con "una selva" por la maleza sin control.

Mientras algunos residentes piden no alimentarlos para no alterar su instinto, otros -como hoteleros y vecinos de calle Pasteur- exigen una solución inmediata ante los daños materiales y el peligro sanitario. "No queremos que los sacrifiquen, pero tampoco podemos ignorar que están sufriendo y causando problemas", explicó una vecina.

Reclamo a las autoridades

Los habitantes exigen que Policía Ambiental complete el rescate, que se les brinde atención veterinaria urgente para el tratamiento de la sarna y parásitos, con el fin de una eventual reinserción en vida silvestre o traslado a reservas. Y piden al municipio local el control de zonas críticas: limpieza de baldíos y monitoreo para evitar nuevas madrigueras.

El caso de Villa Suiza se suma a reclamos en Becciú, dos barrios residenciales históricos de Carlos Paz, donde la proliferación de zorros se atribuye a terrenos abandonados, consecuencias de incendios pasados y el aumento del nivel del lago San Roque. "El municipio no responde; esto ya no es solo un tema ecológico, sino de seguridad y salud", advirtió un residente.

Mientras los zorros cachorros siguen vagando sin atención, los vecinos piden medidas concretas para evitar más ataques a mascotas, contagios y daños.