Coronavirus: así empezó la vacunación en Rusia a médicos y docentes

Rusia inició este sábado 5 de diciembre la vacunación masiva contra el coronavirus en Moscú con la Sputnik V, que comenzó a aplicarse a través de 70 clínicas a sectores como trabajadores de la salud y docentes, que ya registraron más de 5 mil inscriptos. En esta primera etapa, no vacunarán a los mayores de 60 años.

Así, las autoridades de Moscú empezaron a vacunar a la población más expuesta al contagio que por sus actividades profesionales están en contacto con muchas personas, a través de una red de 70 clínicas.

"Durante las primeras cinco horas, 5.000 personas se inscribieron para recibir la vacuna: profesores, médicos y trabajadores sociales", había indicado el pasado viernes el alcalde moscovita, Sergei Sobyanin.

Los trabajadores de esas áreas recibieron mensajes de texto para convocarlos a vacunarse y se les aclaraba que la aplicación de la Sputnik V no tenía costo alguno.

Cómo funciona la vacuna Sputnik V contra el Covid

En medio de la carrera científica que abrió la pandemia de coronavirus, las autoridades de Moscú empezaron este sábado 5 de diciembre a vacunar a la población más expuesta al contagio a través de una red de 70 clínicas, según informó la agencia estatal Russia Today.

Las autoridades sanitarias rusas aclararon que la edad de las personas que recibirán la dosis de la Sputnik V no puede ser superior a los 60 años, así como tampoco serán vacunados los que tengan problemas de salud, las mujeres embarazadas y los que hayan sufrido una enfermedad respiratoria en las últimas dos semanas.

Paso a paso, cómo es la vacunación

Los voluntarios deben presentar el pasaporte, una póliza y un certificado del lugar de trabajo. La vacuna, que está refrigerada en el consultorio, se aplica en el hombro. Luego, se les advierte a los pacientes sobre los posibles efectos secundarios y se los lleva al "área de recreación" donde descansan 30 minutos. Finalmente, los médicos le dan al paciente un certificado y se anota para la segunda dosis.

María Sokolova, médica jefe de la policlínica № 191, explicó cómo es la vacunación: "Se asignan diez minutos para la vacunación en sí. Y como trabajamos de 8 a 20 horas, entonces, como se esperaba, podemos cubrir hasta 100 personas por vacunación por día".

Según aconsejan los enfermeros, no se recomienda beber alcohol durante tres días, no se debe ir a un sauna, no frotarse demasiado el lugar de aplicación con toallas y evitar esfuerzo físico en el hombre.

Rusia afirma que la vacuna contra el coronavirus Sputnik V tiene un 95% de efectividad

"Creo que la necesidad es bastante alta. Constantemente recibimos llamadas a nuestras mesas de ayuda. La gente también está lista y viene. No tenemos problemas. Al revés, a todos los deseosos de vacunarse le recomendamos hoy esperar un poco, porque por ahora estamos vacunando a los grupos en riesgo, después comenzaremos a vacunar a toda la población", concluyó Sokolova.

La vacuna Sputnik V, que desarrolló el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Nikolay Gamaleya, se administra en dos inyecciones: la primera aplicación consta del adenovirus 26 y la segunda, el adenovirus 5. Se encuentra en la tercera y última fase de ensayos clínicos en los que participan 40.000 voluntarios.

La vacuna rusa tendrá un costo de alrededor de 20 dólares y podrá ser almacenada a una temperatura de +2 a +8 grados centígrados: la autoridades de Moscú señalaron que más de 50 países solicitaron dosis. Sus creadores anunciaron el mes pasado una tasa de eficacia del 95%, según los resultados provisionales, y que la vacuna sería más barata y fácil de almacenar y transportar que otras.

La vacuna, administrada en dos dosis con 21 días de diferencia, será gratuita para los ciudadanos rusos y se administrará voluntariamente. La Sputnik V será producida por países como la Argentina, India, Brasil, China y Corea del Sur, entre otros.

Coronavirus en Rusia

Rusia registró en las últimas 24 horas 28.782 nuevos positivos de Covid-19, un nuevo máximo diario, y sumó 508 muertes por esta enfermedad, informó el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus en un comunicado.

El número acumulado, 2.431.731, representa un incremento del 1,2% con respecto a la jornada anterior. El país es el cuarto lugar del mundo en cuanto a número de casos.

La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en la capital rusa, que renueva el máximo con 7.993 positivos, seguida por la capital imperial, San Petersburgo, con 3.726 y la región de Moscú, con 1.246 positivos.

Con la defunción de otros 508 pacientes en 24 horas, el total de fallecidos se eleva a 42.684, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

EuDr/FF