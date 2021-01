Información por dosis: el trato entre Israel y Pfizer-BioNTech por las vacunas

El Ministerio de Salud de Israel publicó un documento firmado de común acuerdo con Pfizer-BioNTech. Allí está especificada la manera en la cual el gobierno del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, y la fabricante de la vacuna norteamericana-alemana, pautaron dosis de la vacuna por información sobre los efectos de la misma en la población.

El documento titulado "Acuerdo para el seguimiento epidemiológico en situación real", tiene como objetivo recopilar y analizar "la mayor cantidad de datos posible para determinar cuándo una población vacunada a gran escala alcanza la inmunidad de rebaño”.

Según publicó la RFI, el documento especifica que el acuerdo cumple con la Ley de Privacidad de Israel. No es un secreto: a principios de mes, Benyamin Netanyahu declaró en público que su país compartiría los datos de inmunización con Pfizer/BioNTech e incluso con el mundo. El objetivo es ayudar a implementar estrategias para derrotar al coronavirus.

El día jueves se supo que Israel tiene la tasa de vacunación mas alta del mundo, habiendo aplicado la dosis a casi dos millones de habitantes. La idea del gobierno es aplicar 170 mil dosis por día y poder llegar a marzo con la mayor parte de la población inmunizada.

El país que más vacunó

Más allá de la privacidad que restringía los acuerdos del documento, Netanyahu declaró en los primeros días de enero que los resultados y datos de la inmunización serían compartidos con Pfizer-BioNTech y también con el mundo. El gobierno también comunicó los próximos lineamientos respecto al programa de vacunación, que seguirá con la población de riesgo considerada en la segunda línea.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, Israel tiene un total de 544.791 casos confirmados. En el día de ayer se registraron 5060 nuevos contagios y 41 muertes. El país se encuentra en el puesto 27 respecto a la tabla de la OMS, que está encabezada por Estados Unidos.

Luego de culminar con el primer diagrama de vacunación destinado a mayores de 60 años, personal sanitario y grupos de riesgo, Israel comenzó el domingo con la inmunización de los mayores de 45 años. En relación a esto, el director del "Proyecto coronavirus", Nachman Ash, comunicó que los israelíes que reciban la segunda dosis de la vacuna podrán salir de la cuarentena una semana después.

El plan de vacunación contempla más de un 20% de la población vacunada, de acuerdo a datos de la Embajada de Israel en Argentina. Al respecto, el Director de la División de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud, Asher Shalmon, dijo en una teleconferencia que la estrategia sanitaria del gobierno fue efectiva por la velocidad con que se atacó la pandemia, por un sistema de salud aceitado y coordinado, por el rol de los medios que informaron a la población, la priorización de los habitantes que debían vacunarse primero y los datos sobre los israelíes que habían sido vacunados.

Respecto al precio de las vacunas, el gobierno no se ha manifestado. La prensa local afirma que los mandatarios pagaron el doble del precio por las dosis para tener el primer lugar en la campaña de vacunación mundial. Esta posición, sin embargo, no está carente de polémica. Netanyahu ha sido criticado por no distribuir la vacuna en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, ambos ocupados por el estado israelita. El movimiento de derechos humanos Amnistía Internacional, manifestó que se debe actuar rápido en esos territorios para "garantizar que se suministren vacunas de manera equitativa".

GI/FF