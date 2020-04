Coronavirus: "Los casos bajan más lento de lo esperado"

Este jueves 16 de abril se registraron 98 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, según el reporte vespertino que difunde el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Desde la llegada de la pandemia al país, el pasado 3 de marzo, se suman 2.669 contagios confirmados.

De la totalidad de los contagios, 845 (31,8%) son importados, 951 (35,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 448 (16,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Por otro lado, la cartera sanitaria comunicó que fallecieron diez personas. Entre ellos hay siete hombres: cuatro de ellos, de 54, 79, 81 y 92 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, uno de 85 años residente en la provincia de Mendoza; otros dos, de 86 y 95 años residentes en la Capital Federal y otro de 69 años, residente en la provincia de Chaco; y dos mujeres, una de 94 años residente en ciudad de Buenos Aires y otra de 76 años, que vivía en la provincia de Buenos Aires.

Situación en Argentina:

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) y Editorial Perfil señala que los contagios de coronavirus en el país siguen en descenso, pero no al ritmo que deberían: "Los casos no están bajando en el nivel esperado por el tipo de intervención que se está realizando, si bien están por debajo de lo esperado, la velocidad de descenso no se mantiene y se está enlenteciendo, lo que informa que existen procesos no adecuadamente controlados".

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, mencionó en diálogo con este medio que uno de esos procesos puede ser el "no control adecuado de los contactos asociados al caso".

En el informe también se analiza la evolución de la circulación comunitaria. El primer caso que se identificó fue el día 22 de marzo y desde ese momento se observa que tuvo un crecimiento diario en promedio de entre el 25 y 33% "acelerándose en los últimos días en los cuales representa en la actualidad más del 40% de los casos reportados".

"Esta amplia circulación comunitaria explicaría el enlentecimiento de caída del número de casos y la ocurrencia de infección de equipos de salud, por lo cual deberíamos comenzar a trabajar con el concepto que todos somos potenciales transmisores de la enfermedad, supuesto que ha justificado el uso de barbijos comunitarios", se expone en el informe del IIE.

Por último, se alerta sobre la situación de los centros de salud: "Se debe además poner atención a la ocupación de camas de cuidados intensivos que en los últimos 10 días ha duplicado su número, con un crecimiento diario entre el 5-6%, incrementándose esta velocidad". Chuit advirtió que de sostenerse esta situación podría hacer que "se sature el sistema de atención de personas".

