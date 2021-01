JxC le exige un informe público en Diputados a Ginés González García: "¿Por qué se esconde?"

Diputados de Juntos por el Cambio justificaron este martes 19 de enero su ausencia en la reunión que convocó el ministro de Salud, Ginés González García, con legisladores, al insistir en que el funcionario debe concurrir a la Cámara baja a dar "explicaciones" sobre todo lo relacionado a las vacunas contra el coronavirus.

Los legisladores del frente opositor señalaron que González García debe brindar "informes en la Cámara de Diputados de la Nación y no en su despacho, sobre la planificación ante el avance de la pandemia, la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y el programa previsto de vacunación".

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló: "No hay más excusas. Luego de la confusión y la incertidumbre que crearon todo este tiempo con las vacunas, lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?".

"El ministro Ginés González García debe concurrir a Diputados. No tiene coronita. En abril fue la única vez que concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia, presentamos más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político", remarcó.

Sputnik V | Ginés González García: "Están aseguradas más de 51 millones de dosis"

Juntos por el Cambio decidió no participar de la reunión que organizó este martes el ministro a puertas cerradas en su despacho de la sede de la cartera sanitaria, exigiendo en su lugar una presentación pública del funcionario en el marco del cuerpo legislativo.

La diputada y secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Claudia Najul, consideró que "si genuinamente el Presidente (Alberto Fernández) quiere que esta crisis la enfrentemos todos juntos, con pluralidad de miradas, no puede negar que el funcionario más importante en materia sanitaria vaya al Congreso".

Su colega Gonzalo del Cerro subrayó que González García "debe informar sobre las vacunas contra el Covid y las negociaciones de su compra en el Congreso, en una audiencia pública, y no a puertas cerradas".

El Gobierno fijó metas, y no las está cumpliendo, vinculadas al número de vacunas que llegaban y al número de personas que se iban a vacunar hasta este momento. Hay muchas cosas que el Ministerio de Salud debe explicar", planteó, por su parte, el diputado José Cano.

J.D. / cp