Silvano Lanzieri, el hombre que frenó el permiso de Larreta para mayores de 70: "Nos quisieron jubilar de por vida"

por Andrés Fidanza

A los 74 años, Silvano Lanzieri se siente en su plenitud. Es abogado, periodista y tanguero. Dirige una radio de Lanús, Espacio Buenos Aires (89.7), donde además conduce un programa diario. Fue profesor de derecho en la universidad de Lomas de Zamora; concejal de Lanús y, en 1994, presidió inicialmente la Asamblea Constituyente de la provincia de Buenos Aires. Se define como un alfonsinista, sin afinidades partidarias en la actualidad: “soy un líbero”.

Si bien es amigo del intendente macrista Néstor Grindetti, asegura que no le consultó antes de presentar un amparo contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “No hablé a Grindetti ni tenía porqué hacerlo, aunque pienso que es el mejor intendente de Lanús en sus 71 años de autonomía. Es retorcido decir que hay fuego amigo contra Larreta. Eso es un relato forzado para generar ramplonas formas de utilización política del tema”, afirma.

El Gobierno porteño no apela el fallo pero insiste en que los adultos mayores llamen al 147

¿De qué amparo se trata? El que le torció el brazo el alcalde porteño. Tras su presentación en la justicia de la Capital, se terminó de caer la la medida que obligaba a los mayores de 70 años a pedir autorización estatal para salir a la calle. El gobierno de Rodríguez Larreta ni siquiera apeló el fallo del juez Lisandro Fastman.

Así, las personas de más de 70 pueden llamar a la línea 147 para pedir ayuda y asesoramiento, pero no tienen la obligación de solicitar la autorización para salir de sus casas.

“Un querido maestro de Derecho Constitucional decía que ante todo la justicia es un sentimiento. Y eso es lo que sentí y me motivó para iniciar la acción de amparo para que se declare anticonstitucional la resolución. Sentí que se había cometido una injusticia, quizás sin querer, pero me sentí agraviado. Además me enojé porque la ilegalidad venía disfrazada de algo bueno que era ‘cuidar a los mayores’. En ese momento me pregunté: ¿qué hago, me quejo o reclamo? El reclamo es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución al problema. Por eso inicié la acción”.

La Justicia porteña declaró inconstitucional que los mayores necesiten permiso para salir

-¿Percibe un clima de ánimo en contra de los adultos mayores, a raíz de la cuarentena?

-En general no. Los DNU del gobierno nacional no fueron paternalistas. Pero la resolución del gobierno porteño sí, fue anticonstitucional además.

-¿Por qué anticonstitucional?

-El procedimiento de sanción fue burdamente violatorio a la Constitución de la Ciudad. Fue resuelta por ministros reunidos en conjunto, excediéndose en sus facultades, ya que esta es una facultad de la Legislatura. Y no puede alegarse que no podía sesionar, porque el día 7 de abril sesionó y votó realizar sesiones a distancia, mediante la utilización de tecnologías en línea. Bajo la excusa de una pseudo protección, se generó discriminación y maltrato.

-¿Lo sintió como un agravio personal?

-Sí. Soy periodista, ejerzo y estoy muy activo. Sentí que nos querían jubilar de la vida. Quizás uno se puede jubilar de la actividad, pero no nos pueden jubilar de la vida. Beatriz Sarlo y Pacho O’Donnell están en la madurez del pensamiento. Por eso los incluí como testigos en el amparo. La discriminación fue hacerlo arbitrariamente por el sólo hecho de tener 70 años y concibiendo a los adultos mayores como sinónimos de débiles. Se nos pretendía estigmatizar, hacer sentir débiles, minusválidos y obligarnos (no concientizarnos) a pedir todos los días permiso al monarca para ir a comprar el pan.

Eugenio Semino cuestionó el permiso para mayores de 70: "No es un débil mental"

-¿Qué piensa del gobierno de Rodríguez Larreta?

-Acá metió la pata acá. Se que es un obsesivo del trabajo. Pero estuvo mal asesorado. La situación es compleja. Creyó que era para proteger y no le dio trascendencia al impacto tóxico, ni a la anticonstitucionalidad.

-¿Lo charló con su amigo Grindetti?

-¿Cómo fue el procedimiento en el juzgado?

-El juzgado se portó muy bien. Parecía Suecia. Me dieron los datos para hacer la presentación vía digital. A la medianoche ya estaba el fallo.