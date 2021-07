Vacuna: Rusia anunció que iniciará los estudios de combinación de Sputnik con AstraZeneca

Rusia aprobó los ensayos clínicos que combinan la AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford con la vacuna Sputnik V de Rusia , según el registro estatal de medicamentos de Rusia.

El comité de ética del Ministerio de Salud suspendió en mayo el proceso de aprobación de los ensayos clínicos y solicitó información adicional. Según el registro estatal de medicamentos, cinco clínicas rusas realizarán ensayos que finalizarán a principios de marzo de 2022.

Tanto la vacuna AstraZeneca / Oxford como la Sputnik V implican dos dosis, una inyección inicial y una de refuerzo, pero Sputnik V utiliza diferentes vectores virales para sus dos inyecciones.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que promueve el uso de la vacuna Sputnik V, recibió con satisfacción la decisión de seguir adelante con los ensayos. "Actualmente, RDIF está llevando a cabo ensayos clínicos conjuntos para combinar el primer componente de Sputnik V, la vacuna Sputnik Light, con vacunas de otros fabricantes extranjeros", dijo en un comunicado.

RDIF offered to AstraZeneca joint trials of Sputnik V’s 1st component or Sputnik Light & AZ vaccine on Nov 23, 2020, making Sputnik V 1st vaccine producer to offer vaccine cocktail trial to other manufacturers. Such trials are ongoing in UAE, Azerbaijan & Argentina since Feb 2021

"En particular, la vacuna Sputnik Light se puede utilizar en combinación con otras vacunas para aumentar su eficacia, incluso contra nuevas variantes que aparecen como resultado de la mutación del virus".

Las llamadas inyecciones de vectores virales utilizan virus modificados inofensivos como vehículos o vectores para transportar información genética que ayuda al cuerpo a desarrollar inmunidad contra futuras infecciones.

BREAKING: Russian Direct Investment Fund (RDIF) welcomes Russia’s Health Ministry approval for joint clinical trials in Russia on the combined use of the first component of the Sputnik V vaccine and the vaccine produced by AstraZeneca.

