Por fuera de las grandes capitales culturales y lejos de los edificios tradicionales, un proyecto nacido en la estepa patagónica logró captar la atención del circuito internacional del arte contemporáneo. Barda del Desierto, un museo a cielo abierto emplazado en setenta hectáreas al suroeste del lago Pellegrini, entre las localidades rionegrinas de Contraalmirante Cordero y Cinco Saltos, fue distinguido con el Premio a la Práctica Museística Destacada 2025 (OMPA), otorgado por CIMAM.

El reconocimiento fue anunciado a fines de noviembre durante la 57ª Conferencia Anual de CIMAM, celebrada en Turín, Italia, y posiciona al proyecto argentino junto a experiencias museísticas de referencia mundial. En esta edición, el jurado evaluó 48 nominaciones provenientes de distintos países y destacó aquellas propuestas capaces de ofrecer modelos innovadores, sostenibles y replicables dentro del ecosistema global de museos.

Barda del Desierto se define como un ecomuseo de arte contemporáneo, una categoría que rompe con la noción clásica de museo-edificio. No hay salas cerradas ni vitrinas: el territorio mismo funciona como soporte y narrativa. Las obras están geolocalizadas en la meseta patagónica y el recorrido se construye a partir de caminatas guiadas, mediadas por dispositivos digitales y con una intervención física mínima sobre el paisaje.

La propuesta se apoya en una museología expandida, donde la institución no representa al territorio sino que lo despliega. “El museo no representa el territorio: lo despliega” es una de las ideas fuerza que atraviesa el proyecto, pensado como un cruce entre cuerpo, paisaje y tecnología. La pregunta que lo guía —“¿Qué puede un museo en el borde?”— remite tanto a su ubicación geográfica como a los límites conceptuales de las prácticas museísticas contemporáneas.

Un premio que reconoce nuevas formas de hacer museo

CIMAM, la principal organización internacional que nuclea a directores, curadores e investigadores de museos de arte moderno y contemporáneo, abrió en 2025 una convocatoria global para distinguir instituciones que ensayan modelos alternativos de museo: propuestas que preservan y transmiten patrimonio cultural, pero que también reformulan las formas de narrar historias, vincularse con las comunidades y dialogar con el presente.

Junto al museo rionegrino, también fueron premiadas la Bergen Kjøtt Foundation, de Noruega, y el Museo Palestino, con sede en Birzeit, Palestina. El comité de selección subrayó la capacidad de estos proyectos para generar impacto local sin perder proyección internacional.

Diálogo global desde la Patagonia

La directora del museo, María Eugenia Cordero, señaló que el reconocimiento confirma que el proyecto dialoga de igual a igual con instituciones de gran escala. En declaraciones a medios regionales, explicó que la distinción valida un trabajo sostenido en torno a la perspectiva ecológica y sustentable. La decisión del jurado fue unánime.

Si bien no existen museos idénticos a Barda del Desierto en el mundo, la iniciativa se inscribe en debates contemporáneos compartidos: cómo se relacionan los museos con su entorno inmediato, de qué manera construyen identidad territorial y qué rol cumplen frente a las comunidades que los rodean. En este caso, todas las obras fueron pensadas específicamente para ese paisaje patagónico, en diálogo directo con su geografía y su historia.

El premio aporta una visibilidad clave para el proyecto, pero también deja al descubierto uno de sus principales desafíos: el financiamiento. Hasta el momento, el museo no cuenta con apoyos gubernamentales ni privados de forma sostenida, lo que abre interrogantes sobre su proyección a mediano y largo plazo.

Mientras tanto, el equipo de Barda del Desierto continúa profundizando su trabajo con comunidades locales y escuelas de la región, con el objetivo de fortalecer un vínculo identitario y afectivo con la estepa patagónica. En ese cruce entre arte, territorio y comunidad, el museo ensaya una respuesta concreta a una pregunta cada vez más presente en el mundo cultural:¿cómo puede el arte ayudar a pensar el lugar que habitamos?.

