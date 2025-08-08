"Acción fantasmagórica", de Peter Gizzi

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Acción fantasmagórica", del estadounidense Peter Gizzi:



Quiero usar todas las palabras esta noche.

Palabras para abrir el asiento de atrás en el discurso.

Palabras para dilatar y amplificar la noche de discoteca total.

Olvídate de la luz del día, prefiero una delicadeza oscura.

Prefiero el sol por la noche cuando el discurso despierta

una imago de mercurio en la resaca.

Estoy usando todas las palabras ahora.

Esta noche soy como el cielo, rayado.

El cuerpo cayendo en una palabra oscura.

Tranquilo, íntimo, liberado, excitando las hechicerías en mí.

Estar desatado como verbo.

Libre para girar, ir a la discoteca, para alejarse deshecho.

(Trad. Juan Arabia)

Peter Gizzi (1959) creció en Pittsfield, Massachusetts. Educado en la Universidad de Nueva York, la Universidad Brown y la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, es autor de numerosos poemarios, entre ellos Archeophonics (2016), finalista del Premio Nacional del Libro; In Defense of Nothing: Selected Poems, 1987–2011 (2014); Threshold Songs (2011); The Outernationale (2007); y Artificial Heart (1998).

Influenciado por Ezra Pound, los Poetas Beats y John Ashbery, Gizzi utiliza gestos narrativos y líricos para abordar y cuestionar la distancia y la luz en su búsqueda de lo inexplorado. Reflexionando sobre si su obra es narrativa o lírica, Gizzi declaró en una entrevista con Poetry Daily: «Creo que soy un poeta narrativo; simplemente estoy narrando mi desconcierto como ciudadano». En la misma entrevista, habló de su deseo de «componer justo en los límites de lo conocido, de encontrar la manera de escribir al margen de una historia y un mundo ya impactados, donde siempre nos encontramos».

Gizzi ha sido editor de poesía para The Nation, así como coeditor fundador, junto con Connell McGrath, de o•blék: a journal of language arts. Desde 2003, ha colaborado como editor en la revista Conjunctions. También ha coeditado, junto con Kevin Killian, My Vocabulary Did This to Me: The Collected Poetry of Jack Spicer (2008) y editado The House That Jack Built: The Collected Lectures of Jack Spicer (1998) y The Exact Change Yearbook 1995 (1994).