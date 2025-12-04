La Ciudad de Buenos Aires se prepara para rendir un homenaje histórico a uno de sus artistas más influyentes. Este domingo 7 de ciembre, Charly García —referente absoluto del rock argentino y figura clave de la cultura popular latinoamericana— será celebrado con una serie de tributos que resignificarán espacios urbanos ligados a su vida y a su imaginario musical: una esquina que llevará su nombre, un mural de gran escala y una intervención en la estación Bulnes de la Línea D del subte.

La ceremonia central tendrá lugar en la intersección de Coronel Díaz y Santa Fe, que a partir del domingo comenzará a identificarse oficialmente como “Esquina Charly García”. El acto estaba previsto para el fin de semana anterior, pero debió ser reprogramado por las condiciones climáticas. Finalmente, se realizará desde las 17 en el complejo Palermo Off, ubicado en Arenales 3339, donde también se presentará un mural dedicado al músico.

La elección del lugar no es casual: a pocos metros funcionaba el legendario Paseo del Sol, donde se encontraba Planeta Júpiter, el bar ochentoso en el que Charly pasaba largas noches durante uno de los períodos más creativos de su carrera. Ese tramo del barrio de Palermo, atravesado por músicos, estudiantes, noctámbulos y anécdotas generacionales, se convirtió con el tiempo en un punto de peregrinación para sus admiradores.

El mural: una obra monumental para un artista monumental

En la terraza del complejo se descubrirá una pieza de 5,5 por 4,5 metros, diseñada por el gestor cultural Mariano Cabrera y realizada a partir de fotografías originales del reconocido artista visual Gabriel Rocca, quien retrató a Charly en distintas etapas de su vida. El mural está construido íntegramente en cerámicos, un material que garantiza permanencia y que, en este caso, funciona como metáfora de la huella indeleble del músico en la memoria cultural argentina.

“Queríamos una obra que resistiera el tiempo, como las canciones de Charly”, explicaron los organizadores. La técnica elegida permite una lectura a distancia y asegura que la pieza funcione como un nuevo hito visual en el paisaje porteño.

Una esquina con ecos de Nueva York

El gesto de la Ciudad dialoga directamente con el homenaje internacional que Charly recibió en Nueva York en 2023, cuando la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley fue renombrada “Charly García Corner”. Ese cruce, ubicado en Tribeca, fue el escenario donde el músico fotografió la icónica tapa de Clics Modernos (1983), un álbum fundamental para la modernización del rock argentino.

Ahora, Buenos Aires replica ese reconocimiento y lo integra a su propio mapa emocional: la nueva “Esquina Charly García” estará ubicada a metros de la casa del artista, en Coronel Díaz 1905, cuya puerta se ha convertido en un espacio espontáneo de devoción colectiva. Frases pintadas, agradecimientos y pequeños grafitis de fans dan cuenta de la vigencia del mito.

El Subte también se viste de Charly

El tributo se expandirá al transporte público porteño: la estación Bulnes de la Línea D será co-nombrada como “Bulnes – Esquina Charly García”, una decisión que busca vincular la figura del músico con miles de pasajeros diariamente. La estación incluirá intervenciones estéticas inspiradas en su obra, desde colores y tipografías hasta referencias a canciones emblemáticas como “Demoliendo Hoteles”, “Yendo de la cama al living” y “Nos siguen pegando abajo”.

La iniciativa se inscribe en una tendencia global en la que ciudades transforman sus infraestructuras culturales y de transporte en soportes de memoria urbana. En este caso, el homenaje no sólo reconoce la trayectoria del músico: también celebra su relación íntima con Buenos Aires, una ciudad que Charly narró, reinterpretó y desafió desde sus primeros discos hasta sus últimas apariciones públicas.

A sus 73 años, Charly García continúa siendo una figura central del canon musical latinoamericano. Sus obras —solistas y en bandas como Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros— siguen siendo estudiadas, versionadas y citadas por generaciones de artistas. Su influencia atraviesa géneros, fronteras y plataformas, y su figura se mantiene como símbolo de libertad creativa, rebeldía elegante y sensibilidad urbana.

Los homenajes de este domingo consolidan ese legado en el espacio físico de la ciudad, transformando rincones cotidianos en recordatorios vivos de una obra inagotable.