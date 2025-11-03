AC/DC regresa a la Argentina en marzo de 2026 con el “Power up tour"

Después de arrasar con estadios repletos en Norteamérica, Europa y Australia, AC/DC aterriza en Buenos Aires en el marco del “Power Up Tour”. La cita será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental, y promete dejar una huella en la larga historia que los une al público local. Las entradas estarán a la venta a partir del 7 de noviembre a las 10, exclusivamente a través de All Access.

Con más de 200 millones de discos vendidos, himnos eternos y una influencia transversal que marcó a generaciones, AC/DC regresa en plena forma, con su formación actual integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica, sobrino de los hermanos Angus y Malcolm de la formación original que los acompañó en vivo por primera vez en 1988 y luego se convertiría en miembro fijo), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

El tour lleva el nombre del disco Power Up, décimo séptimo álbum de AC/DC con el que la banda volvió a encender la chispa del rock más puro. Editado en 2020, el álbum fue concebido como un homenaje directo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional de la banda.

Compuesto por riffs inéditos rescatados del archivo que compartía con su hermano Angus, Power Up capturó la esencia del grupo, abriendo un nuevo capítulo de alto voltaje en su legado. Las fechas en River serán una oportunidad única para escuchar en vivo los materiales de este disco junto a los clásicos que forjaron medio siglo de historia del rock.

La última vez que AC/DC pisó suelo argentino fue en diciembre de 2009, con tres funciones completamente agotadas en el Estadio River Plate. Aquellas noches se convirtieron en leyenda: no solo quedaron grabadas en la memoria colectiva de varias generaciones, sino también registradas en el explosivo álbum y DVD Live at River Plate (2012), registro de uno de los vivos más impactantes del rock ante el fervoroso público argentino.

AC/DC regresa al estadio que supo hacer vibrar como nunca, para reencontrarse con el público que convirtió aquellas noches de 2009 en historia pura del rock. Esta vez, con un show renovado, un disco homenaje cargado de electricidad y la misma energía indomable de siempre, el Power Up Tour promete una celebración épica del legado de esta leyenda viviente y eterna que es AC/DC.

