Agenda cultural: qué ver esta semana

La cartelera de junio ofrece una oportunidad para recorrer distintas formas de entender el cine. Clásicos argentinos, obras fundamentales del cine europeo, nuevos relatos sobre la identidad migrante y experiencias de terror nacidas de la cultura digital integran una programación que invita a salir de los estrenos convencionales y encontrarse con películas de fuerte identidad estética y narrativa.

Invasión de Hugo Santiago (1969)

La Llamada Fatal, el podcast de conversaciones sobre cine conducido por Pablo Maurette, Tomás Binder y Patricio Fontana, presenta Invasión, la primera película de Hugo Santiago, basada en un argumento de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.

La historia transcurre en Aquilea, una ciudad imaginaria que remite inevitablemente a Buenos Aires, donde un reducido grupo de hombres intenta resistir una invasión tan misteriosa como imposible de definir. Lo que comienza como un relato policial se desplaza lentamente hacia el terreno de lo fantástico, entre conspiraciones, persecuciones y una amenaza permanente.

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Estrenada en 1969, la película combina elementos del policial, la ciencia ficción, el drama y la alegoría política para construir una narración deliberadamente enigmática. Su fuerza reside tanto en su dimensión simbólica como en la creación de una ciudad reconocible y, al mismo tiempo, extraña.

Con el paso de los años, Invasión dejó atrás la escasa repercusión que tuvo en su estreno para convertirse en una obra de culto y en una referencia fundamental del cine argentino. Su reflexión sobre la resistencia, el poder y la identidad urbana continúa generando nuevas lecturas.

Sábado 13 a las 16 h en el Museo del Cine (Caffarena 51, La Boca, CABA), las entradas son gratuitas.

Hijo mayor de Cecilia Kang

Hijo mayor de Cecilia Kang sigue la historia de una familia coreana que busca nuevas oportunidades en Argentina y encuentra distintas maneras de elaborar aquello que quedó atrás. Mientras Lila, una adolescente argentino-coreana, intenta descubrir su lugar en el mundo, la película también reconstruye el recorrido de su padre, Antonio, quien llegó a Latinoamérica dieciocho años antes impulsado por el sueño de empezar una nueva vida.

A través de escenas cotidianas, reuniones familiares, viajes y recuerdos, Kang construye una delicada reflexión sobre la herencia cultural y la transmisión de la memoria entre generaciones. La convivencia entre distintas lenguas, costumbres e identidades aparece como el eje de una experiencia marcada por el desarraigo.

"El cine me salvó siempre": Cecilia Kang, directora de Hijo Mayor, habla sobre memoria, inmigración e identidad cultural

Con una mirada sensible y autobiográfica, la directora recupera una historia poco representada en el cine argentino y ofrece un retrato íntimo de la diáspora coreana desde una perspectiva profundamente humana.

Sábados de junio a las 18 h en el MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). La entrada general vale $8.000.

Dogville de Lars von Trier

Durante junio, el ciclo Drinks and Movies de Cuerda Mecánica dedica toda su programación a la obra del cineasta danés Lars von Trier, una de las figuras más provocadoras e influyentes del cine contemporáneo. El próximo domingo 14 de junio será el turno de Dogville.

Estrenada en 2003, la película narra la llegada de Grace a un pequeño pueblo donde busca refugio mientras huye de unos mafiosos. Lo que comienza como un acuerdo basado en la solidaridad se transforma gradualmente en una relación de abuso, humillación y violencia que pone en evidencia las contradicciones morales de la comunidad.

Uno de sus rasgos más originales es su puesta en escena: el pueblo está representado por un escenario casi vacío, donde las casas y las calles apenas están delineadas sobre el suelo. Esta decisión elimina cualquier ilusión de realismo y concentra la atención en los personajes y en los dilemas éticos que atraviesan la historia. Dividida en capítulos y acompañada por una voz en off, Dogville construye una poderosa reflexión sobre la naturaleza humana, la justicia y el ejercicio del poder.

Domingo a las 16 h en Cuerda Mecánica (Juramento 4686, CABA). Entrada gratuita.

Backrooms de Kane Parsons

Backrooms lleva al cine uno de los fenómenos de terror más populares surgidos en internet. Inspirada en el universo de los llamados "backrooms", un laberinto infinito de oficinas y habitaciones vacías iluminadas por luces fluorescentes, la película apuesta por un horror psicológico basado en la desorientación y en la alteración de la percepción.

Uno de sus aspectos más inquietantes es la utilización de los llamados "espacios liminales": lugares cotidianos que, al aparecer completamente vacíos y fuera de contexto, generan una intensa sensación de extrañeza. Pasillos interminables, alfombras amarillas y ambientes repetitivos construyen una atmósfera opresiva donde la amenaza nunca termina de revelarse.

La película conserva el espíritu experimental de los cortometrajes con los que Kane Parsons alcanzó notoriedad en YouTube. A través de una narrativa fragmentaria y un elaborado diseño sonoro, privilegia el misterio antes que las explicaciones y convierte el miedo a quedar atrapado en un espacio infinito, donde el tiempo y la lógica parecen desaparecer, en el centro de la experiencia.

Obsesión de Curry Barker

Obsesión, dirigida por Curry Barker, combina el terror psicológico con elementos sobrenaturales para construir una historia sobre el deseo, el control y los límites de la obsesión. Su protagonista, Bear, es un joven enamorado de una amiga de la infancia que utiliza un objeto con poderes extraordinarios para conseguir que ella corresponda a sus sentimientos. Sin embargo, esa decisión desencadena una espiral de comportamientos cada vez más perturbadores.

La película transforma una aparente fantasía romántica en una reflexión sobre el consentimiento y la idealización amorosa. Barker desarrolla una atmósfera de tensión constante mediante una puesta en escena sobria, imágenes inquietantes y un uso del sonido que incrementa la sensación de amenaza.

Más allá de los recursos clásicos del género, el film pone el foco en el deterioro psicológico de sus personajes y explora los aspectos más oscuros de la obsesión afectiva, así como las consecuencias imprevisibles de intentar manipular la voluntad ajena.

RB/ff