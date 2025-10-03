Beéle dio su primer show en Argentina este jueves 2 de octubre para presentar Borondo, su primer álbum de estudio. La cita fue en el Movistar Arena, donde el cantante y compositor colombiano de 21 años protagonizó una velada llena de emoción, conexión con el público y un setlist lleno de reggaetón, pop, afrobeats y ritmos caribeños.

De la mano de DF Entertainment, el artista llenó el mítico estadio porteño y en su primera vez en el país interpretó todos los hits que lo consagraron como una de las figuras que actualmente está marcando nuevos rumbos en el mapa actual de la música latina.

La apertura de la noche, durante la previa del show principal estuvo a cargo de Tobika, un artista dedicado al folklore moderno que aprovechó la ocasión para presentar su nuevo single "Mi China". La presentación marcó un 2026 prometedor para el cantante, quien está confirmado para formar parte del lineup del Lollapalooza Argentina 2026.

Beéle abrió el show con temas sensibles, como la balada "I miss you", siguió con "Quédate", uno de los éxitos de BORONDO, su disco de 2025 que ya es triple platino y parte del Top 50 global de Spotify, luego fue el turno del hit "Inolvidable", canción colaborativa con Ovy On The Drums.

El ritmo aumentó con "Una curita por favor" y siguió con "Yo y Tú", el éxito que lanzó con Ovy on the Drums y Quevedo, "Tus labios" y "Maad Koknut". Luego fue el turno de "Hasta aquí llegué", canción que aprovechó para regalarle a su público un mensaje sobre el valor del amor propio, seguida de "Volver" y "Que te vaya bien".

"Hiekka" y "Calor", sus colaboraciones con Nicky Jam, también se sumaron al setlist de su primer encuentro con sus fans argentinos, al igual que "Hotel east", "Por vos", canción que comparte con Arcángel, "Borondo", canción que le da el nombre al disco, "Estrella fugaz" y "En la mía".

Tobika fue el encargado de abrir la noche para darle paso a Beéle

El público acompañó cantando todas las canciones desde el comienzo y el cierre de la noche se fue acercando con "Sobelove", canción que le dio paso a varios himnos del cantante colombiano, como "Mi refe", "Top Diesel", "No tiene sentido" y "La Plena".

"Si te pillara", "Morena", "Una noche más" y "Frente al mar" fueron las canciones que el artista eligió para cerrar con broche de oro la noche en la que cautivó al público argentino con su voz grave, suave y cargada de matices. La química con sus fans fue instantánea y estos no dudaron en acompañarlo en todo momento con euforia y emoción.

El exitoso debut del colombiano este 2 de octubre marcó el inicio de su historia en Argentina.

Desde su lugar, Beéle le dio al público argentino una despedida cargada de agradecimiento y promesas de regreso. Su exitoso debut en el país dejó entrever que su historia con Argentina recién comienza, al mismo tiempo que su carrera no para de crecer y su música supera los mil millones de streams globales.

Con tan solo 21 años, el cantante colombiano se ha convertido en una de las voces más frescas y originales de la escena latina. Su primer disco BORONDO superó los 1.000 millones de streams globales, debutó en el #7 del Billboard Top Latin Albums, y llegó al Top 10 de Spotify Global Albums (#9). También logró el #1 en Spotify Colombia, Panamá y República Dominicana, y ocupó el Top 5 en la lista oficial de ventas en España.

