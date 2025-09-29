Desaka2 llenó otra vez la Plaza y se afirma como fenómeno del cuarteto

Desakta2 vivió este sábado una nueva muestra de su crecimiento en Córdoba. Con entradas agotadas, unas 9.000 personas colmaron la Plaza de la Música para acompañar a la banda encabezada por Fer Olmedo y Joaco Martín. En menos de cuatro años pasó de los bares pequeños, con un puñado de asistentes a los escenarios más grandes del país.

“En noviembre cumplimos cuatro años, en realidad el 31 de octubre. Y la verdad no, no nos imaginábamos nada de esto. Estamos agradecidos con la gente que nos hace el aguante, que ‘se ponen la 10’ para venir acá cada vez que hacemos una presencia en la música”, reconoce Joaco en un mano a mano con Perfil Córdoba.

La puesta en escena es totalmente diferente a otras bandas. Cuando antes se priorizaba “los vientos”, el vestuario o las voces de los artistas, Desaka2 reúne todo y lo lleva al siglo 21. La misma entrada del dúo ya es una muestra que el show no anda con chiquitas: láser, pantallas enormes, papelitos, humo y fuego.

Todo eso se combina con los mejores clásicos del grupo como “Mónaco” y “No puedo fingirlo” con estrenos como “Copia Prohibida”, uno de los temas más pedidos por los fanáticos. La Plaza estalla. Además, no faltan momentos de interacción con el público, como la “Kiss Cam”, que arrancó risas y complicidad entre los miles de presentes.

El show comienza puntual pasadas las 1.30 y se bajan -con la adrenalina todavía bien arriba- a las 5. Dan todo, y demuestran en cada canción porque son grandes intérpretes. Juegan con el público, hablan de futbol y hasta de “trampas o engaños”. Hay muchos temas icónicos de Rodrigo y de Ulises. La noche hasta da un lugar para los “lentos”.

Desde la producción aseguran que la apuesta es ofrecerle a la gente un momento que le haga olvidar los problemas de la semana. La manera en que montan el escenario es se asemeja más a un evento internacional que a una presentación de un grupo cuartetero.

Todos los meses un “sold-out” en la Plaza

No es la primera vez que llenan “La Plaza”, desde los últimos 17 meses lo hacen. Una vez por mes hay un show en la arena “rockera” de Córdoba “sold-out” o, para decirlo en español, agotado.

“La banda -Desaka2- entró justo, en un momento que los sonidos del cuarteto ya no atraían a las nuevas generaciones. Los chicos le dieron un tono más urbano y nosotros los acompañamos con la puesta, es el combo perfecto”, describe Grillo, el manager.

El “baile” está organizado como tal, con selecciones y pausas, pero la mayoría de su público no baila. Se pueden ven fanáticas que hasta tienen tatuado el nombre de los músicos y gritan en cada canción o hasta un público “más grande” -sub cuarenta- que va a divertirse con su grupo de amigos.

“Ha sido un trabajo que le hemos puesto mucho cariño, mucho amor. Teníamos fe qué, si podíamos hacer bailar a un cierto público, solamente restaba que se empezara a viralizar. Y obviamente las redes sociales nos han ayudado un montón”, agrega Fer.

Solo 4 años

El salto de Desakta2 tuvo un punto de inflexión en Quality Espacio. “Creo que fue el primero o el segundo quality que hicimos, que dije, che, acá pasa algo. Fue el primer baile grande donde dijimos, ¿por qué vino tanta gente a vernos?”, recuerda Joaco que saca su teléfono y muestra la foto de su primer show con apenas “6 asistentes”.

Tras la multitud en la Plaza, el grupo ya proyecta lo que viene: en septiembre volverán al Gran Rex de Buenos Aires, en noviembre celebrarán un cuarto aniversario con un festejo especial y preparan un show masivo en un parque icónico de Córdoba.

En poco tiempo, Desakta2 pasó de tocar para pocas personas a reunir multitudes. Su camino sigue en ascenso y cada presentación confirma que se consolidaron como uno de los fenómenos más potentes del cuarteto joven.