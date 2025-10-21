Clara de Estrada juega a borrar los límites entre lo humano y lo animal y presenta “Avistaje”

Avistaje es el nombre del libro de fotografías de Clara de Estrada publicado recientemente. Su título partido podría sonar parecido a “aves” y “trajes”, con esas palabras juega la fotógrafa y presenta pares de humanos/animales que se “visten” parecido.

"Avistaje" significa “descubrir o divisar algo a la distancia. Se utiliza comúnmente para actividades de observación de fauna”. Eso hace De Estrada, pero dentro de la fauna incluye a seres humanos. “Es imposible para mí no ver los hilos que nos conectan, ese reflejo de la naturaleza que aún llevamos dentro. Solemos decir que alguien es ‘valiente como un tigre’, 'astuto como un zorro’ o ‘fiel como un perro’. Estas metáforas revelan un deseo de encontrar en el mundo animal una representación de nuestras emociones, virtudes y defectos”, anticipa la fotógrafa en el prólogo de su libro.

“Mi cámara es testigo de esa conexión; este libro, un diálogo visual que intenta integrar desde el humor y la poesía, en un gesto de profundo autoconocimiento, dos aspectos aparentemente distintos”, agrega.

A Clara de Estrada le gusta capturar en sus caminatas a personas que visten con libertad, con esa seguridad de los que ignoran el juicio ajeno. Con el tiempo, y por su trabajo en Fundación Zorba, fundación que busca proteger a los animales y concientizar sobre el abuso que padecen, su mirada se fue extendiendo a los animales, cuya frecuente indiferencia ante la mirada humana los hermanaba, de algún modo, con esas personas que venía retratando. Así nace Avistaje, editado por La Luminosa, donde propone abrir un diálogo entre los dos universos.

Como afirma la antropóloga argentina Celeste Medrano en su texto para el libro, en las fotos “emerge la práctica artística como un modo de pensamiento que, a través de la espectralidad de las imágenes –de su aura– abre las puertas de un entremundos donde el humano y el animal se desmarcan”.

“Doce mil años atrás, con el sedentarismo, el cultivo de la tierra y la cría de ganado, nos distanciamos de ese reino al que pertenecemos y del cual tomábamos inspiración, para vivir de él y destruirlo sistemáticamente. Sin embargo, esas imágenes, que surgen y resurgen en medio de la ‘fauna urbana’, la atávica memoria del hombre y, por qué no, la añoranza del mundo al cual pertenecen, descubiertas por la mirada de mi hermana, nos delatan”, apunta en el libro Isabel de Estrada.

Ojos bien abiertos

Clara de Estrada es Licenciada en Letras y Técnica en Corrección en la USAL, trabaja como fotógrafa freelance para la fundación Zorba y publica en revistas como Caras, oh My Dog, Sofia y Barzón. Participa en muestras colectivas. Publicó el libro Correr para vivir acerca de la problemática de los galgos en la Argentina y la guía Buenos Aires Guau (Ed. Lariviere). Es autora de los libros La única foto y Avistaje (Ed. La Luminosa).

Clara de Estrada

Es la menor de seis hermanas, por lo que su experiencia primera con el mundo fue como manada. “Cuando una llega sexta a una familia de tantos se va acomodando en el lugar que queda, y el lugar que me quedó cómodo era el de estar haciendo mi vida en silencio, sin jorobar mucho y muy observadora”, contó De Estrada a PERFIL.

Así entrenó un ojo que encuentra detalles que a otros pasan desapercibidos y, a partir de Zorba, su acercamiento con los animales tomó su centro de atención. Para capturar las imágenes de los animales hay una preparación que, según detalla la fotógrafa, es bastante parecido a “ir a sacar fotos con chicos”.

“Al principio tratan de llamar la atención, no son ellos, se portan mal o se ponen muy tímidos, hasta que se van acostumbrando a tu presencia y de a poco se van aflojando”, detalló. “Entonces, básicamente lo que yo hago es llego con tiempo y me quedo, voy de a poco entrando en confianza y espero que ellos entren en confianza. A veces saco al principio porque también es interesante lo que pasa porque todavía no se dieron cuenta”.

“Con los animales es igual que con la gente, es muy impresionante eso, es como el mismo ejercicio, pero sin palabras, más gestual”, compartió la fotógrafa.

Respecto a las fotos de los humanos, el gesto es el mismo que con los animales, son capturas espontáneas y sin pedir permiso. Cuando Clara de Estrada necesitaba algo de soledad, por venir de una casa tumultuosa con muchos hermanos y pasar luego a una con muchos hijos, esas pausas con su cámara le resultaban un recreo importante.

Un día decidió imprimir todas esas capturas urbanas y empezó a encontrar coincidencias con las fotos a animales. “En este libro lo que yo trato de proponer es que abramos los ojos, miremos cuánto nos parecemos; cuando uno empieza a conocer cada problemática del animal empieza a ser más interesante para alguien que por ahí no reparó y no porque es malo y los maltrata, no reparó, porque tiene otros temas. Ese, para mí ese es el objetivo: concientizar y de educar”, señaló la fotógrafa. “Nosotros somos parte del problema y parte de la solución”.

