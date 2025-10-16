Las cinco recomendaciones culturales de la semana: fotoperiodismo, la noche del diseño, Casa Foa, Teatro Colón y más

36° Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino (aRGra)

*Foto de portada:Hugo Ramos CABA, enero 2024. Sol “La Picante” Baumstarh defiende sus dos coronas ante la venezolana Leiryn “La China” Flores, en la Federación Argentina de Box.

Este sábado 18 de octubre a las 17 se inaugura en la Casa de las Madres la Muestra Anual 2024 de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.

150 fotografías seleccionadas entre casi 2500 imágenes enviadas por 85 reporteras y reporteros de todo el país que retratan los hechos más relevantes del año 2024 en materia de actualidad, política, arte, vida cotidiana, ambiente y derechos humanos.

Maximiliano Failla. CABA, julio 2024

Javier Milei y Victoria Villarruel en el Día de la Independencia .

ARGRA reúne a más de 800 reporteros y reporteras gráficos del país. Desde 1942, es referente del fotoperiodismo argentino y latinoamericano, comprometida con la defensa de los valores éticos del oficio y la construcción de una memoria histórica tanto nacional como internacional.

Tadeo Bourbon CABA, junio 2024

Protestas y represión en el marco de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

Fecha Inauguración: Sábado 18 de Octubre a las 17. Planta Baja - Casa de las Madres, Espacio Memoria (Av. del Libertador 8151).

La muestra se puede visitar hasta el 20 de Noviembre de lunes a viernes de 11 a 20 y sábados de 13 a 18.

Evento abierto y gratuito.



La Noche del Diseño

La nueva edición de La Noche del Diseño se llevará adelante este jueves 16 de octubre, entre las 18 y las 21 en más de 80 locales del Distrito Arenales –en Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y transversales– transformarán el polo de diseño en un festival gratuito y a cielo abierto.

Banquetes, degustaciones de tendencias, puestas escenográficas, música en vivo e instalaciones multidisciplinarias se unirán para celebrar los 10 años de Distrito Arenales bajo la consigna "La Celebración”.

Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, el festival integra la agenda del Mes del Diseño y la Arquitectura.

Marco López

Marcos López, Nicola Costantino, Carlos Arnaiz, Renata Schussheim, el arquitecto Arturo de Tezanos Pinto, los diseñadores Celedonio Lohidoy, Benito Fernández, Carolina Antoniadis, Leticia Churba, Desiree De Ridder, Nushi Muntaabski, entre los consagrados. Y además, talentos emergentes cuyos productos estuvieron en ferias internacionales de Milán y París, como los estudios IOUS, Bilu, Iwish y Konqrit, entre otros.

La Celebración es el hilo conductor, según la curaduría de Mariana Rapoport y Silvina Bidabehere, las directoras creativas que definieron la trama inmersiva de este ecosistema innovador.

"Avistaje", instalación de Clara Estrada

Entre las apuestas que vibrarán alto el 16 de octubre se destaca el Banquete para colibríes, la instalación de Nicola Constantino en la galería Praxis. Una puesta en escena donde la cerámica se transforma en símbolo y en celebración. “Cada capa de arcilla es memoria comprimida. Cada plato, cada flor muestra en su superficie un dibujo escultórico: revela su secreto oculto en cada lámina, multiplicando la belleza”, apunta la artista.

Renata Schussheim, por su parte, instalará sus nadadoras escultóricas que se sumergirán en el local de La Compañía. La artista plástica las realizó con tecnología 3D. En tanto, el estudio de joyería contemporánea Cabinet Óseo desplegará sus esculturas liquénicas en Duveen. Realizado con latas de cervezas, treparán como enredaderas por el interior y la escalera del espacio. Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells también instalarán su serie Cochayuyos, de la misma materialidad, que se verán desde la calle.

Sara Fleming

En Walmer se instalará una bañera (Konqrit) que el artista urbano Lucio Cres intervendrá en vivo y jarrones impresos en cerámica por el estudio IOUS. El arte también dirá presente en el local de alfombras Rugit, que trabajará en dupla con Diderot, la plataforma digital de arte contemporáneo.

Las vidrieras vivientes de las emblemáticas tiendas de la Av. Santa Fe que fueron furor entre los años 60 y 70 serán el punto de partida de la instalación de la artista Nushi Muntaabski junto a Darlux. Túnicas botánicas en plena interacción con textiles y cortinados.

La Universidad de Palermo cambiará la fisonomía del Pasaje Libertad. Y los alumnos de la Universidad Austral levantarán un “Muro de los Sueños”, para celebrar, en este caso, el descanso en el local de Simmons.

Esta misma temática será abordada por Agustina Cerato: Sueños será la intervención en dupla con la artista visual Nadia Yoma, reconocida por su técnica de puntillismo y por representar siluetas de mujeres que flotan en un estado onírico. “La paleta de color invita a sumergirse en un verano pleno de disfrute, con un espíritu sereno y luminoso”, anticipa Cerato.

El clima de verano también se palpitará en la vereda de Arredo, que tapizará de flores naturales la fachada bajo la consigna “Hacé florecer tu hogar”. En dupla con la Escuela de Flores, combinarán estampas, colores y texturas generando puntos estratégicos para sacarse fotos. Y la soprano Sara Fleming cantará desde una ventana del hotel Grand Brizo Bel Air.

Además, la intervención Avistaje, que tapizará la Rue des Artisans con proyecciones de animales de la fotógrafa Clara de Estrada. La hermandad aterriza en tienda fCH, donde Federico Churba recibirá los paisajes en cerámica creados por Leticia Churba. “Entre la acumulación y la ausencia, entre el volumen y la superficie, la obra propone pensar la forma como huella, repetición y espejamiento”, dicen ambos diseñadores.

En Crayón, los visitantes podrán intervenir con marcadores los afiches de los artistas que participan en la muestra. Y llevárselos a casa. Los artistas icónicos de la firma diseñarán marcos especiales. Además, el experto en orquídeas Javu Herrera ambientará el espacio.

Agüero Iluminación celebra 70 años y convoca al fotógrafo y artista Marcos López para intervenir fotografías antiguas de momentos y festejos, algunos fallidos: López las rescata y las pone en tensión.

En Fontenla, por otra parte, se verá una colección de sillas: cada una reflejará el estilo y las tendencias de los 10 años del Distrito. El artista invitado, Eric Franco, realizará esculturas de hierro laqueadas que dialogarán con las sillas y contarán la evolución del festival urbano. Y en Tolder la Naturaleza textil ganará el espacio a partir de la intervención del estudio Cartapesta, que reutilizará material de descarte en una puesta escenográfica.

“Esta fiesta confirma que cada vez se suman más personas a participar de La Noche del Diseño, una cita de Distrito Arenales que ya está instalada en el imaginario colectivo. Ideal para caminar por sus calles y dejarse sorprender”, apunta Leticia Gemelli, de la firma Fábrica de Luz e integrante de la Comisión Directiva del distrito.

En tanto, en Kalpakián una alfombra XXL abandonará el suelo para trepar por los muros del local como un elemento escultórico que se multiplica por el hall. Junto a María Zunino y Geraldine Grillo, desplegarán una mesa que se convierte en centro de reunión y símbolo de celebración y ritual compartido.

Con sentido lúdico, el local de mobiliario para chicos Le Ruelle Kids propone Otra vuelta más, una celebración nostálgica, un guiño a las sortijas de las calesitas. También habrá hamacas, barriletes, caballitos y, desde ya, una calesita.

Los biombos serán protagonistas en Oromanta, la firma que, en sinergia con el estudio Valdemarín, reflexiona sobre el espacio, los oficios artesanales y el mobiliario.

Y en Salazar Casa la instalación Vibrando en Amarillo será una gran caja sonora con detalles y objetos que dialogan con el color y la música en vivo: Árwy será la artista que le dará vida al local con una intervención sonora experimental. La torre de copas de champagne y una torta gigante coronarán la noche, a puro brindis.



Jueves 16 de Octubre, de 18 a 21 en Arenales y sus transversales (Paraná, Juncal, Libertad) GRATIS



Casa FOA



Casa FOA 2025 festeja 40 años en Puerto Madero desde el 1° de octubre al 2 de noviembre (12 a 20), en Av. Juana Manso 1980, en el Distrito Madero Harbour. El concepto de este año es el “Maximalismo Urbano”, una tendencia que abraza la idea de “más es más” en la suma de colores, texturas, patrones y elementos.

Desde dormitorios, livings, espacios de wellness, cocinas, coworkings, bodegas, baños, entre otros, la propuesta es descubrir cómo el arte, el diseño y la arquitectura pueden lograr estilos únicos.

Previo a la apertura se realizó la habitual ceremonia de premiación a los expositores que fueron evaluados por un jurado integrado por: Paula de Elía, Álvaro García Resta, Mónica Melhem, Jorge Muradas, María José Verón, Martín Zanotti y María Zunino.

Este año la Medalla de Oro Casa FOA 40 años 2025 Madero Harbour Mercedes Malbran Campos fue para Espacio 21 Wellness de Hugo Di Marco. Creando diferentes situaciones espaciales a través de volúmenes incorporados a un ambiente de grandes dimensiones, el autor logra una atmósfera inmersiva para el despertar de los sentidos y transformar la experiencia del bienestar.

En tanto, la medalla de Plata Casa FOA 40 años 2025 Madero Harbour Mercedes Malbran Campos fue para el espacio 27 “Dormitorio principal” de Mariano Canova de Estudio Nova y Mónica Kucher donde protagonizan una serie de paneles vidriados, que no sólo aportan transparencias sino que definen una caja contenedora para la función de dormir. El resultado: un espacio escultural y elegante, donde la organización, la luz y los materiales confluyen para transmitir armonía y sofisticación.

CICLO AURA en el Teatro Colón: Elīna Garanča

El lunes 20 de octubre a las 20, regresa al Teatro Colón la destacada mezzosoprano letona Elīna Garanča para protagonizar la tercera noche del CICLO AURA 2025. La acompañará el reconocido pianista Malcolm Martineau, elogiado por su virtuosismo y su excepcional capacidad para realzar cada interpretación vocal.

Se trata del tercer concierto del ciclo, luego de la gran apertura con Jonathan Tetelman junto al pianista Angel Rodriguez, y el extraordinario recital que brindó Aigul Akhmetshina junto a Jonathan Papp. El Concierto de Cierre será el próximo 3 de diciembre nada menos que con la gran mezzosoprano Nadine Sierra, que estará acompañada por el pianista canadiense Bryan Wagorn.

Considerada una de las grandes divas de la lírica contemporánea, Elīna Garanča, nacida en Letonia y reconocida en el mundo, hipnotiza con una musicalidad de refinada elegancia, una voz de poderosa calidez y una presencia escénica magnética. Este recital es un viaje musical que entrelaza canciones de amor universales y arias de ópera de intensa carga dramática, incluyendo obras de Gounod, Brahms, Saint-Saëns, Cilea, Mascagni, entre muchas otras, acompañada por el virtuosismo y la sensibilidad del pianista escocés Malcolm Martineau.



Malcolm Martineau, uno de los pianistas acompañantes más destacados del Reino Unido, ha colaborado con grandes figuras como Elīna Garanča y Dame Sarah Connolly. Con presentaciones en teatros y festivales de renombre mundial, su extensa discografía supera las 100 grabaciones, muchas de ellas galardonadas, consolidándolo como un referente insustituible en la música clásica.

Semana García

Beats Modernos confirman un nuevo show en C.A.B.A para el martes 21 de octubre en Teatro Vorterix; las entradas están disponibles únicamente en allaccess.com.ar.

Este concierto será en el marco de la semana del cumpleaños de Charly García, una fecha ideal para reunirse y festejar la obra del ícono del rock local. La banda integrada por Zorrito Von Quintiero (teclado), Fernando Samalea (batería) y Rosario Ortega (voz), tres integrantes actuales de la banda de Charly, junto a Joaco Burgos, celebran al gran maestro con un show potente y emotivo. La propuesta es un viaje sonoro que reinterpreta sus grandes clásicos de los `80 y los `90 con arreglos contemporáneos, haciendo de esta cita una fiesta conmemorativa y respetuosa a la “cultura García”.

La banda agotó dos shows en Vorterix y se encuentra de gira por diferentes ciudades del interior del país, formaron parte de la grilla de festivales como Medio y Medio (Punta del Este), Rock en Baradero, Festival Invernal (Santa Fe), entre otras. En noviembre realizarán una gira por España que incluye 5 conciertos en Valencia, Madrid, Málaga, Alicante y Barcelona. En febrero formarán parte del Festival Cosquín Rock 2026.

