Tosca y Terror Sinfónico renuevan la cartelera con su música

Tosca

La monumental ópera de Giacomo Puccini tendrá dos funciones de gala en el Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, CABA): 24 y 28 de octubre, a las 20.30. Esta versión tiene una producción que promete emoción, intensidad y excelencia vocal. Una obra que desde su estreno en 1900 sigue estremeciendo al público por su fuerza dramática y su inconfundible belleza musical.

Inspirada en el drama de Victorien Sardou, Tosca es una historia de amor, sacrificio y poder, poniendo de resalto los sentimientos humanos que se enfrentan al abuso y la corrupción. Puccini plasma este conflicto con una partitura de altísima exigencia y una orquestación que combina lirismo, tensión y un dramatismo casi cinematográfico.

Llevar Tosca a escena es siempre un desafío artístico. Requiere una Floria Tosca capaz de transmitir la intensidad de una mujer apasionada y valiente; un Cavaradossi que encarne la nobleza y el idealismo del artista perseguido; y un Scarpia cuya presencia oscura y seductora personifique el poder en su forma más temible. Más de un siglo después de su creación, Tosca sigue siendo un espejo de las emociones humanas más profundas. Es una ópera que interpela y conmueve, un canto a la resistencia y al espíritu indomable del ser humano.

El elenco está compuesto por Haydée Dabusti, Cristian Karim Taleb, Leonardo Estévez, Cristian De Marco, Carlos Iaquinta, Víctor Castells, Alfredo Martínez, Julián Calabrese, Claudio Tuminello y Sol Sánchez Polverini. Asimismo, el director musical es el Maestro Javier Más, la dirección escénica es del Maestro Sergio Sosa Battaglia, la de luces del Maestro Óscar Bonardi, la orquesta ejecutante es el Ensamble Bellisomi y también participa el coro IMMA, dirigido por el Maestro Pablo Manzanelli. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Terror Sinfónico

El Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA), vuelve a convertirse en escenario del miedo con un homenaje a las grandes partituras del cine de terror. La cita será en Halloween, el viernes 31 de octubre a las 21, para vibrar de la mano de la Orquesta del Multiverso, bajo la dirección de Clara Ackermann y con la dirección general de Chacho Garabal, será la encargada de dar vida a las partituras que hicieron historia en el cine de terror. Desde los perturbadores acordes de Psicosis, o la atmósfera sombría de El Exorcista, hasta la intensidad inconfundible de El Resplandor y los nuevos éxitos de terror como Stranger Things y Merlina. Cada banda sonora invocará en el público las emociones más profundas: miedo, tensión, misterio.

Pero la experiencia no se limitará a lo musical. El Auditorio Belgrano se vestirá de misterio con una ambientación especial y, al cruzar sus puertas, los espectadores serán recibidos por icónicas figuras del género que alguna vez protagonizaron nuestras peores pesadillas. Terror Sinfónico es más que un concierto: es un viaje sensorial, una invocación espiritual a través de las pesadillas que el cine de género dejó grabadas en nuestra memoria. Además, la propuesta se potencia bajo la dirección de arte y coreografías de Flavia Pereda, que lidera las performances de los artistas en escena, acompañando cada interpretación musical para reforzar la atmósfera de terror y suspenso, logrando que cada pieza cobre una dimensión teatral única. Encontrá acá más info sobre las entradas.