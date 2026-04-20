El cielo se presentó mayormente cubierto en CABA y el AMBA, registrándose una temperatura de 21°C al mediodía con una sensación térmica de 24°C. El viento sopló desde el este a 17 mph y la humedad alcanzó el 80%. El pronóstico actualizado indica que la inestabilidad se profundizará durante el resto del día, marcando un cambio relevante en las condiciones climáticas.

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Para lo que resta de la jornada, la nubosidad se mantendrá compacta sobre toda la región. La probabilidad de lluvias, que fue baja durante la mañana, aumentará significativamente hacia la noche hasta alcanzar un 51%. Esta evolución traerá un ambiente más inestable para el regreso a casa, con condiciones que requerirán atención especial ante la posibilidad de precipitaciones persistentes.

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La temperatura hacia el cierre del día descenderá levemente hasta situarse en los 19°C. La humedad relativa se mantendrá elevada, lo que acentuará la sensación de un ambiente pesado. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones de corto plazo, ya que las condiciones podrían variar rápidamente ante el avance del sistema frontal que afecta a la zona.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas activas en diversos sectores del territorio nacional. En varias localidades de la provincia de Buenos Aires, rigen advertencias de distinto nivel por la intensidad de las precipitaciones, con riesgos de tormentas fuertes y acumulación de agua. Estas situaciones críticas demandan precaución, especialmente en zonas con riesgo de anegamientos o complicaciones en el drenaje urbano.

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En otras provincias, el panorama presenta fenómenos diversos: alertas amarillas por lluvias, tormentas y, en las regiones cordilleranas del oeste y noroeste, advertencias por nevadas significativas. La circulación atmosférica actual configura un escenario complejo en gran parte del país, donde la inestabilidad meteorológica persistirá durante las próximas horas, afectando la movilidad y las actividades cotidianas en múltiples jurisdicciones.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para la jornada de mañana martes 21 de abril, las condiciones meteorológicas mostrarán una transición en comparación con el cierre de hoy. Si bien la inestabilidad marcará el inicio del día, se espera un proceso de mejora gradual. Las temperaturas se ubicarán en un rango otoñal, manteniendo un ambiente fresco y húmedo, aunque la probabilidad de lluvias disminuirá conforme avance la jornada.