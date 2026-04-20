Este lunes en Mar del Plata la temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 17°C. Se prevé una jornada inestable con probables lluvias leves durante la mañana y tarde, condicionando las actividades al aire libre en La Feliz. El viento soplará principalmente del este, con intensidades moderadas que influirán en la sensación térmica, por lo que se recomienda salir con abrigo adecuado y paraguas ante las precipitaciones intermitentes.

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día en General Pueyrredon. Las condiciones de inestabilidad marcarán el ritmo de esta jornada de lunes, donde la probabilidad de lluvias aisladas se mantendrá presente. Los residentes y turistas deberán tomar recaudos, especialmente quienes planeen movilizarse por la ciudad, ya que la humedad promedio del 71% y el cielo cubierto definirán un ambiente fresco y predominantemente gris en toda la costa.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona portuaria de Mar del Plata, el viento del este ganará fuerza hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Esta rotación del viento impactará en el estado del mar, por lo que se recomienda precaución a las actividades náuticas. La nubosidad persistente cubrirá el cielo marplatense durante toda la jornada, limitando la presencia de sol y manteniendo las temperaturas en rangos frescos, propios de este avance otoñal.

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Clima lunes 20 de abril

Hacia la zona de Sierra de los Padres, el panorama será similar, con cielo nublado y una atmósfera cargada de humedad. Las condiciones de inestabilidad afectarán los sectores serranos con posibles precipitaciones leves y una sensación térmica apenas inferior a la urbana debido a la altitud. Se sugiere a los vecinos de Batán y áreas aledañas circular con precaución ante la visibilidad reducida que las lluvias aisladas generarán durante el transcurso del lunes.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alertas vigentes para General Pueyrredon en el inicio de esta semana. Sin embargo, la inestabilidad se extenderá por diversos puntos de la Costa Atlántica, donde las condiciones climáticas exigirán atención constante. Las autoridades locales de Defensa Civil monitorean la situación ante cualquier cambio repentino en el frente, aunque, por el momento, prevalecerán las lluvias dispersas sin riesgo extremo para la población.

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En localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, el escenario meteorológico reflejará un comportamiento similar al de Mar del Plata. El flujo de vientos del sector este aportará humedad constante, favoreciendo la formación de nubes bajas y precipitaciones de baja intensidad. Se espera que el tiempo se mantenga inestable en toda la franja costera durante gran parte del día, sin mayores complicaciones meteorológicas registradas por el momento.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Para los próximos días, el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. A partir del martes, el cielo presentará aperturas y la probabilidad de precipitaciones disminuirá significativamente. Los residentes y turistas que planifican su descanso observarán un ambiente más estable y con temperaturas que oscilarán en valores templados hacia el final de la semana, ideal para disfrutar de los espacios públicos al aire libre en la ciudad.