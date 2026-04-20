Bahía Blanca despertará este lunes 20 de abril bajo un cielo mayormente nublado, un escenario que se mantendrá estable, pero fresco durante toda la jornada. El ingreso de vientos provenientes del sudeste dominará el ambiente en la ciudad, manteniendo las marcas térmicas dentro de un rango moderado que exigirá abrigo ligero para quienes circulen por la vía pública durante el transcurso del día.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el corazón de Bahía Blanca, la temperatura se sitúa durante las primeras horas en los 12°C, con un cielo cubierto y vientos leves que soplan desde el noreste. La máxima llegará a los 19°C. La humedad se mantiene elevada, alcanzando el 71%, lo que generará una sensación térmica fresca. La visibilidad se mantendrá buena, permitiendo el desarrollo normal de las actividades cotidianas en el centro de la ciudad durante esta mañana.

Clima lunes 20 de abril

Hacia la zona portuaria de Ingeniero White y en General Cerri, la dinámica climática mostrará condiciones similares. La nubosidad persistirá, cubriendo el firmamento durante gran parte de la jornada. El viento, aunque moderado, marcará la impronta del clima costero, manteniendo las condiciones estables y sin mayores variantes en la intensidad de las nubes que cubrirán el área metropolitana bahiense.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En las localidades del sudoeste bonaerense, el panorama climático acompañará la tendencia general de la región. En áreas como Punta Alta y Médanos, los registros de temperatura y la nubosidad serán consistentes con lo previsto para nuestra ciudad. La estabilidad atmosférica predominará, descartando por el momento fenómenos severos que alteren la rutina de los habitantes en estos puntos clave de nuestra zona de influencia.

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Asimismo, en Monte Hermoso, el frente se mantendrá con nubosidad constante y vientos que, al igual que en la cabecera del partido, soplarán con moderación desde el sector sudeste. Los residentes deberán contemplar una jornada fresca, ideal para actividades bajo techo, mientras que la probabilidad de precipitaciones aisladas se mantendrá baja en todo el sector, permitiendo una jornada sin complicaciones meteorológicas significativas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para las jornadas venideras indicará una continuidad en las condiciones de nubosidad, con temperaturas que se mantendrán en niveles similares, sin preverse ascensos bruscos hacia el fin de semana. El viento rotará lentamente, pero la estabilidad atmosférica prevalecerá, consolidando un clima típico de la época otoñal en la región, donde el abrigo seguirá siendo un aliado indispensable.