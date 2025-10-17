Guerra entre los directores de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes

Las dos entidades más importantes de la lengua española protagonizaron una fuerte polémica. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero acusó a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), de llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. La tensión generada fue tal que logró empañar la inauguración del Congreso de la Lengua Española, que comenzó esta semana en la ciudad peruana de Arequipa.

El poeta Luis García Montero dirige desde hace siete años el Instituto Cervantes, una institución creada hace décadas por el Gobierno de España para promocionar en todo el mundo la lengua española. Esa tarea es compartida con la Real Academia Española, la centenaria institución que regula el idioma común de casi 500 millones de personas.

El director del Cervantes generó la tensión al hacer público su desacuerdo con el director de la Real Academia, el jurista Santiago Muñoz Machado. "Ahora la academia está en manos de un catedrático de derecho administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias", disparó Montero.

Frente a esto, muchos académicos e intelectuales salieron en defensa de Muñoz Machado. Mientras que el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, no se manifestó, Arturo Pérez Reverte, el autor de Las aventuras de Alatriste, tildó a García Montero de “mediocre” y “paniaguado” por considerarlo un enviado gubernamental para controlar la Real Academia de la lengua.

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) también se expresó el pasado miércoles y manifestó su "máximo apoyo" al director de la Real Academia de la Lengua Española.

Toda la tensión llegó hasta Arequipa donde García Montero y Muñoz Machado compartieron una rueda de prensa. Aunque en los últimos días evitaron volver a referirse a las diferencias entre ambos, para no afectar el congreso en la localidad natal de Mario Vargas Llosa. Justamente el discurso inaugural del rey español Felipe VI puso en valor lo que genera unidad, frente a lo que divide.

Fuente: RFI

