De “Fragmentos continuos. Poemas live”, de Tudor Cretu

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es un poema extraído de “Fragmentos continuos. Poemas live”, del rumano Tudor Cretu:

la rata topo spalax

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

el pájaro pequeño

el pájaro acurrucado

bajo el alero de la casa del callejón

tiene alas de mariposa

y viene del mundo seco

(la dimensión adobe)

el sol es también un trenzado de mimbre

una mano lo alza al cielo como a un escudo

y lo mantiene así hasta el anochecer

(la misma mano

a veces temblorosa)

¡la poesía es la solución!

que empiece el discurso

de los que suben uno a uno

el estercolero

tiene que

son las palabras del orden

la masa tiene que ser golpeada con más fuerza

hay que dejar caer los dedos

el arte en general es demasiado blando

(Traducción de Corina Oproae)

Tudor Cretu (Rumanía, 1980) escribe poesía, narrativa, crítica literaria y periodismo. Su libro de debut fue la colección de cuentos Dantelăriile Adelei [Los encajes de Adela], 2001. Le siguieron los libros de poemas Obiecte oranj [Objetos naranja], 2005; Fragmente continue: Poeme live [Fragmentos continuos. Poemas live], 2014 (premio al Mejor Libro de Poemas del Año de la Unión de Escritores de Rumanía, filial Timisoara), y la antología Studio live, 2015. En 2008 publicó su primera novela, Omul negru [El hombre negro], y en 2013, la segunda, Casete martor [Cintas testigo] (premio Ioan Slavici de la Unión de Escritores de Rumania, filial Timișoara). Su más reciente novela es Casete cu martori II [Cintas testigo II], 2015. Es director de la Biblioteca Provincial Timiș y organizador de eventos culturales como La Manta que Lee, Concéntrica, Lecturas Encendidas y, sobre todo, el innovador Festival Internacional LitVest.