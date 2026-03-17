De luto por Habermas

Habermas fue el más importante filósofo alemán del último cuarto del siglo XX y del primer cuarto del siglo XXI, y tal vez el más influyente del mundo durante este periodo. Aunque podamos discrepar con sus ideas, su obra es una contribución monumental a la filosofía.

Tuve el honor de ser su alumno en 1987 y 1988, años en los que también participé, como invitado, en su coloquio especial en el que preparaba la obra filosófico-jurídica «Facticidad y validez», y de ser su colega en la Universidad de Frankfurt en 2001 y 2002. Continuó impartiendo algunos coloquios como profesor emérito.

Me citó en sus textos algunas veces. Habermas adoptó mi concepción de la fuerza simbólica en detrimento de la fuerza normativa de constituciones como la brasileña y de los derechos humanos a nivel internacional, especialmente en sus obras «Verdad y justificación» («La letra inmaculada del texto constitucional no es más que la fachada simbólica de un orden jurídico impuesto de manera altamente selectiva») y «La Constitución de Europa» («La política de derechos humanos de las Naciones Unidas (...) revela la contradicción entre la difusión de la retórica de los derechos humanos, por un lado, y su uso abusivo para legitimar la política de poder habitual, por otro»).

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Lo conocí personalmente a través de un amigo en común, Hauke ​​Brunkhorst. En 1996, tras enviarle mi tesis de doctorado (1992) por sugerencia suya, me invitó a una reunión donde discutimos el trabajo durante una hora en un café cerca de la Universidad de Frankfurt. Junto con Hauke, cené con él en Frankfurt y tomamos unas cervezas con motivo de un evento en Flensburg sobre la democracia en Hans Kelsen, al que él asistió a mi conferencia.

Jürgen Habermas, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y referente de la teoría crítica.

Habermas, ya profesor emérito, me dijo una vez en tono de broma: «Vi el programa del curso de este semestre y me di cuenta de que la universidad necesitaba a un brasileño para impartir un curso sobre mi obra». De hecho, en aquel semestre de verano de 2001, yo era el único profesor que impartía un curso sobre la obra de Habermas en la Universidad de Frankfurt. Estaba allí como catedrático interino, invitado por el Departamento de Ciencias Sociales, para impartir filosofía jurídica y social.

Más tarde, su discípulo Klaus Günther, junto con sus colegas Christian Joerges y Camil Ungureanu, me invitaron a participar en una colección en homenaje a Habermas. Niklas Luhmann (a título póstumo) y yo fuimos invitados a ofrecer una perspectiva diferente desde el punto de vista de la teoría de sistemas. Presenté el artículo «Del consenso a la disidencia: El Estado constitucional democrático más allá de Habermas». Hauke ​​Brunkhorst también me invitó a contribuir a un compendio sobre la obra de Habermas, en el que participé con tres entradas: «Sistema y mundo de la vida», «Evolución» y «Teoría de sistemas».

A los 96 años murió Jürgen Habermas, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX

A pesar de todo esto, fui un crítico de su modelo consensualista, enfatizando que, en una sociedad sistémicamente compleja y heterogénea en términos de valores, la cuestión fundamental, tanto en política como en el derecho, sería cómo absorber, procesar e incluso posibilitar el surgimiento de la disidencia, que es estructural y estructurante para nosotros. Esto significa seguir conviviendo con la disidencia incluso después de resultados procesales que nos sean adversos.

Por ejemplo, el resultado de una elección democrática no se orienta idealmente hacia el consenso entre los participantes, sino hacia la absorción de la disidencia, de modo que los perdedores deben respetar el resultado y continuar, en la esfera política, criticando a los ganadores. Por supuesto, siempre y cuando los procedimientos sigan las reglas del juego y no sean corrompidos.

La obra de Habermas, orientada normativamente hacia la búsqueda del discurso racional en la esfera pública, ha entrado indudablemente en crisis con las transformaciones radicales de los medios de comunicación en el siglo XXI, en las que los memes y las noticias falsas, como manifestaciones irresponsables, están sustituyendo cada vez más a los argumentos (responsables) en la formación de la voluntad política.

Habermas abordó recientemente este problema en su libro «Un nuevo cambio estructural de la esfera pública y la política deliberativa» (2023), reconociendo las dificultades de su teoría de la acción comunicativa y su teoría del discurso en este contexto de disrupción del mundo de la vida y la esfera pública, tal como él las entendía.

Fue en estas circunstancias que Florian Hoffman, profesor de la Universidad PUC-Rio, me invitó a contribuir a una colección que se publicaría en la Revista Alemana de Derecho en 2028, en conmemoración del centenario del nacimiento de Habermas (2029). Lamentablemente, con la noticia de este sábado pasado (14), este homenaje quedará en memoria del gran filósofo. Con tristeza y nostalgia, recordamos esa maravillosa experiencia y al enorme Habermas.

Marcelo Neves es profesor de la Universidad de Brasilia. Nota originalmente publicada en Folha do Sao Paulo, el domingo 15 de Marzo.

Traducción: LA / Revisión: Cristiano Moita.