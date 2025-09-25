De “Otros poemas parisinos”, de Carmen Ollé

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es un poema extraído de Noches de adrenalina y otros poemas parisinos (Ediciones Nebliplateada, Buenos Aires, 2025), de la peruana Carmen Ollé:

Lo que pongo: palabras sucias

envejecidas

un pensamiento

un pozo de sombras

nada es cierto sino que respiro

como un cazador persigo una idea

le disparo

esta es aquella presa

disecada

entre lineas

un insecticida de 65 pesetas

debido a que lo he incluido

en mi página

existo

Sí, hoy he vivido, leído a Sade

a saltos

a Faulkner por los pelos

en mi bolso de la biblioteca

pernocta sin abrir

mañana será miércoles

y vendrá el lechero

Carmen Ollé (Lima, 1947) es una poeta, narradora y crítica peruana. Es una célebre representante de la poesía femenina en el Perú, junto con Blanca Varela. Además, es una importante voz femenina y representa a la Generación del 70. Ha explorado casi todos los géneros. Fue integrante del Movimiento Hora Zero junto a Jorge Pimentel, Tulio Mora, Juan Ramírez Ruiz y Enrique Verástegui. Publicó su primer poemario, Noches de adrenalina, en 1981. En el 2015 Carmén Ollé ganó el Premio Casa de la Literatura Peruana.







