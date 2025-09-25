De “Otros poemas parisinos”, de Carmen Ollé

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es un poema extraído de Noches de adrenalina y otros poemas parisinos (Ediciones Nebliplateada, Buenos Aires, 2025), de la peruana Carmen Ollé:
Lo que pongo: palabras sucias
envejecidas
un pensamiento
un pozo de sombras
nada es cierto sino que respiro
como un cazador persigo una idea
le disparo
esta es aquella presa
disecada
entre lineas
un insecticida de 65 pesetas
debido a que lo he incluido
en mi página
existo
Sí, hoy he vivido, leído a Sade
a saltos
a Faulkner por los pelos
en mi bolso de la biblioteca
pernocta sin abrir
mañana será miércoles
y vendrá el lechero
Carmen Ollé (Lima, 1947) es una poeta, narradora y crítica peruana. Es una célebre representante de la poesía femenina en el Perú, junto con Blanca Varela. Además, es una importante voz femenina y representa a la Generación del 70. Ha explorado casi todos los géneros. Fue integrante del Movimiento Hora Zero junto a Jorge Pimentel, Tulio Mora, Juan Ramírez Ruiz y Enrique Verástegui. Publicó su primer poemario, Noches de adrenalina, en 1981. En el 2015 Carmén Ollé ganó el Premio Casa de la Literatura Peruana.