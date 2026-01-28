Denuncian “censura y ensañamiento” por la cancelación de una muestra de arte indígena en el Palacio Libertad

Sorpresivamente, el pasado viernes 23 de enero los organizadores de la 1° Bienal de Arte Indígena de Buenos Aires, recibieron una cancelación imprevista. Una parte del circuito que se expondría en el Palacio Libertad debió ser cancelada y trasladada porque desde esa institución les retiraron la autorización para exponer allí.

En ese espacio estaba prevista la muestra “Desde el Corazón del Gran Chaco. Arte y Cultura de la Región”. Esta acción fue leída por el comité organizador de la Bienal como un acto de discriminación y censura.

Lastenia Canayo

“Fue un acto de censura y ensañamiento contra artistas indígenas”, sostuvo Mercedes Avellaneda, integrante del comité organizador. El cambio de planes fue lo llamativo, ya que, de un momento a otro, los organizadores de la Bienal fueron avisados de que debían dar de baja la muestra.

Avellaneda, que es antropóloga y trabaja hace 27 años junto a comunidades del norte argentino, aseguró que esta presentación se estaba trabajando desde hace seis meses en conjunto con la institución. Por su parte, desde la Secretaría de Cultura aseguraron a Perfil que la decisión se debió a un “cambio en la programación de la dirección del Palacio Libertad”.

La Bienal presenta la obra de comunidades indígenas del país y la región y su sede central es el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA) que se podrá visitar del 11 de febrero al 12 de abril. Mientras que la muestra que se iba a realizar en el Palacio Libertad, se hará igualmente pero en la Galería Vitrol (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1253, CABA) y seguirá formando parte del circuito de exposiciones de la Bienal.

De qué se trata la Bienal de Arte Indígena

Tejidos de Shipibo Konibo

En su primera edición, esta Bienal, entregará premios con dotación económica para los seleccionados por un jurado de expertos que tomará su definición el próximo miércoles 4 de febrero.

Del 11 de febrero al 12 de abril, la fundación Redes Solidarias y Cecilia Cavanagh directora del pabellón de las Bellas Artes de la UCA, organizan la primera Bienal de Arte Indígena con el apoyo de Mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, embajadas de Perú, Paraguay, Brasil y Chile, fundaciones y entes provinciales de Salta y del Chaco.

Participan 46 artistas indígenas de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán, también del Perú, Paraguay, Brasil y Chile. Sus obras en cerámica, pintura, madera, textil y artes visuales trascienden los formatos tradicionales e interpelan al visitante para hacerlo reflexionar sobre la importancia de las culturas indígenas en la actualidad.

“A través del arte contemporáneo, nacido del seno de sus tradiciones y devenir histórico, la bienal busca dar visibilidad y reconocimiento a los artistas indígenas y a sus voces para que sean escuchadas y valoradas en un espacio único para apreciar, la cosmovisión, la espiritualidad y la historia de sus comunidades”, detallan los organizadores.

La Bienal se desarrollará en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, en Puerto Madero de lunes a lunes de 11 a 19.