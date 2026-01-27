Renunció Rodrigo Moura como Director Artístico del Malba tras solo un año de gestión

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció que Rodrigo Moura, actual Director Artístico, dejará su cargo a partir de febrero de 2026, tras cumplir apenas un año de gestión.

Esta modificación se da en un año en el que la institución avanza en un ambicioso plan de expansión y en el que celebra su 25° aniversario. A partir de este 2026, el Malba comenzará una reestructuración institucional en la que designarán un Director Ejecutivo (CEO), este cambio, según explicaron, se debe a la reciente adquisición de la Colección Daros Latinamerica, compuesta por más de 1.200 obras contemporáneas y a la creación de una nueva reserva técnica para conservar y gestionar la Colección Malba–Costantini.

“La reciente adquisición de la Colección Daros Latinamérica, que incorpora más de 1200 obras contemporáneas, el proyecto de ampliación del museo, la construcción de una nueva reserva técnica para albergar su creciente acervo y el manejo integral de la Colección Malba–Costantini han producido una modificación sustancial en las prioridades institucionales”, explicaron desde la institución.

Eduardo Costantini adquirió una colección de más de mil obras de arte latinoamericano



Con estos cambios comienza un nuevo período en la historia del museo fundado en 2001, de cara a su 25º aniversario. “Ha sido un gran privilegio trabajar en Malba en este momento en que esta importante institución se acerca a su 25º aniversario. Agradezco profundamente a mis colegas y a las personas e instituciones con las que trabajé, y espero poder seguir acompañando al museo en el desarrollo de sus próximos capítulos”, sostuvo Rodrigo Moura en un comunicado institucional.

Pop Brasil en el Malba

Para Eduardo Costantini, fundador y presidente de la Fundación Malba: “Tanto a nivel personal como institucional, reconocemos las innegables aptitudes profesionales y humanas de Rodrigo, así como su vasta experiencia, y le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro.”

Rodrigo Moura continuará trabajando con el equipo del museo para concluir colaboraciones en marcha. El próximo jueves 29 de enero a las 18, se llevará a cabo la última actividad pública de Moura en el auditorio del museo. En el marco de la exposición Pop Brasil: Vanguardia y Nueva Figuración, 1960s-70s, conversará con la artista multidisciplinaria brasileña Anna Bella Geiger.

