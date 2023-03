El cabello de Beethoven da luz sobre las enfermedades que llevaron al genio de la música a la muerte

El compositor Ludwig van Beethoven parece haber sufrido de hepatitis B y un riesgo genético de enfermedad hepática, lo que significa que su amor por el vino puede no haber sido la única causa de su muerte. Así lo cree un grupo de genetistas que reconstruyó la historia clínica del músico, quien murió en 1827, utilizando pistas de ADN.

Beethoven murió en Viena hace casi 200 años después de toda una vida componiendo algunas de las obras más influyentes de la música clásica. Desde entonces, los biógrafos buscaron explicar las causas de la muerte del compositor alemán a la edad de 56 años, su pérdida auditiva progresiva y su lucha contra una enfermedad crónica.

La insuficiencia hepática, o cirrosis, fue la causa probable de la muerte de Beethoven provocada por una serie de factores, incluido su consumo de alcohol, dijo un equipo internacional de investigadores que secuenció el genoma del compositor utilizando mechones autenticados de su cabello ahora puede tener algunas respuestas.

El compositor disfrutó tanto de la bebida que sus últimas palabras, después de recibir un regalo de vino en su lecho de muerte, fueron: "¡Lástima! ¡Demasiado tarde!"

Según el estudio, Beethoven tenía "una fuerte disposición genética a las enfermedades hepáticas". Además, se detectaron secuencias del virus de la hepatitis B en su cabello.

"Observamos las posibles causas genéticas de sus tres complejos de síntomas principales: la pérdida auditiva progresiva, los síntomas gastrointestinales y la enfermedad hepática que finalmente lo llevaron a la muerte por insuficiencia hepática", dijo Markus Nothen, del Instituto de Genética Humana de la Universidad Hospital de Bonn, uno de los coautores.

Beethoven tenía "una fuerte disposición genética a las enfermedades hepáticas" y se detectaron secuencias del virus de la hepatitis B en su cabello. "Creemos que la enfermedad surgió de una interacción de la disposición genética, el consumo crónico de alcohol bien documentado y la infección por hepatitis B", dijo Nothen.

Incendio del Reichstag, ¿conspiración nazi o "lobo solitario"?: hoy buscan respuestas en un cementerio

Johannes Krause, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, dijo que la hepatitis B "probablemente era bastante común en ese momento a principios del siglo XIX". "Al menos en los últimos meses antes de su muerte estaba infectado con el virus de la hepatitis B", dijo Krause.

"No podemos decir definitivamente qué mató a Beethoven, pero ahora podemos al menos confirmar la presencia de un riesgo hereditario significativo y una infección por el virus de la hepatitis B", explicó Krause.

Los autores del estudio, publicado en la revista Current Biology de Cell Press, no pudieron determinar ninguna causa genética de la pérdida auditiva progresiva que finalmente dejó a Beethoven completamente sordo en 1818.



Los investigadores analizaron ocho mechones de cabello que supuestamente pertenecían a Beethoven y determinaron que cinco de ellos eran "casi con seguridad auténticos", dijo Tristan Begg, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio. "Debido a que reconstruimos el genoma a partir de fragmentos de ADN ultracortos, solo mapeamos con confianza alrededor de dos tercios", dijo.

Los investigadores no encontraron una causa genética para su famosa sordera, que comenzó con tinnitus y pérdida de frecuencias altas cuando tenía veinte años y lo llevó a quedar prácticamente sordo en 1818. Tampoco hallaron una causa genética clara para los "espantosos" dolores abdominales y episodios de diarrea que padeció desde los veinte años, aunque se descarta la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa.

Un mal embalsamador, hedor y explosión: el indigno entierro del Papa Pío XII

Una teoría popular decía que Beethoven se quedó sordo debido al plomo, utilizado para endulzar el vino en el siglo XIX.

Esa teoría se basó en gran medida en un mechón de cabello conocido como "Hiller Lock", que fue objeto de investigaciones anteriores y que contenía altos niveles de plomo, que se creía que pertenecía al compositor, que ahora sugiere el nuevo análisis que proviene de una mujer de ascendencia judía Ashkenazi.

¿Consumía Beethoven mucho alcohol?

"Podemos deducir de los 'libros de conversación' de Beethoven, que utilizó durante la última década de su vida, que su consumo de alcohol era muy regular, aunque es difícil estimar los volúmenes consumidos", afirmó Begg.

Y aunque la mayoría de fuentes apuntan a que su consumo era moderado para los estándares vieneses de principios del siglo XIX, es probable que alcanzara cantidades de alcohol que hoy en día se sabe que son perjudiciales para el hígado.

"Teniendo en cuenta el historial médico conocido, es muy probable que -su muerte- se tratara de alguna combinación de estos tres factores, incluido su consumo de alcohol, actuando de forma concertada, pero futuras investigaciones tendrán que aclarar hasta qué punto estuvo implicado cada factor", añadió Begg.

Un secreto de familia

Beethoven murió en Viena hace casi 200 años después de toda una vida componiendo algunas de las obras más influyentes de la música clásica.

Beethoven, que nació en Bonn en 1770 y murió en 1827, luchó contra problemas gastrointestinales en varios momentos de su vida, así como contra la ictericia. "Hubo períodos de enfermedad aguda en los que no pudo trabajar, por ejemplo, su período de enfermedad aguda de un mes en la primavera de 1825", dijo Begg.

Los investigadores, al estudiar los datos de ADN y los documentos de archivo de Beethoven , también descubrieron una discrepancia en su genealogía legal y biológica.

Encontraron un "evento de paternidad extra-pareja" -un niño resultante de una relación extramatrimonial- en la línea paterna directa de Beethoven en algún momento dentro de las siete generaciones que separan a un ancestro común, Aert van Beethoven , a fines del siglo XVI, y el nacimiento de Ludwig en 1770, explicó Toomas Kivisild, del Instituto de Genómica de la Universidad de Tartu.

Para Tristan Begg, no era una sorpresa que no se registrara: "Uno no necesariamente esperaría que se documentara un evento de paternidad extra-pareja", dijo, siendo "probablemente de naturaleza clandestina". "No se puede descartar que Beethoven mismo haya sido ilegítimo. No estoy defendiendo eso. Simplemente digo que es una posibilidad y hay que considerarla".

En 1821, Beethoven tuvo el primero de al menos dos ataques de ictericia, un síntoma de enfermedad hepática.

La salud del gran hombre y la causa de su muerte, en 1827, se debatieron durante dos siglos, pero anteriormente sin el beneficio de la investigación genética.

Beethoven había pedido en una carta de 1802 a sus hermanos que sus problemas de salud, en particular su pérdida de audición, se describieran después de su muerte. "Tenía el deseo de ser estudiado post-mortem", dijo Krause. "Y básicamente es su deseo que estemos cumpliendo hasta cierto punto con este proyecto".