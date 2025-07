Con frases como "el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema", el músico y conductor Roberto Pettinato atacó al folclore argentino al señalar que le daba "vergüenza" en todas su formas. Estos dichos generaron una fuerte respuesta del gobernador de Salta. Gustavo Sáenz, quien lo cruzó con todo.

"A vos te avergüenza y a millones de argentinos nos enorgullece", dijo el mandatario durante un evento musical, poncho al hombro. Y destacó que el folclore "se siente y se lleva adentro del corazón".

Al principio sin nombrar al músico, dijo que a alguien que "hasta con asco manifestaba que no entendía para qué era el bombo, el charango, la quena. Desde acá le decimos que el folclore es tradición, costumbre, y acá vibra el amor".

Después sí lo trató con el apellido: "Le decimos a este señor Pettinato que acá el folclore no se entiende, el folcore se siente y se lleva adentro del corazón". Enseguida dijo que los gauchos "que dejaron la vida por la independencia y la soberanía de la Patria, le dan la posibilidad a este señor de decir boludeces por la radio".

Qué había dicho Pettinato sobre el folclore

"El folclore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", dijo Roberto Pettinato en las declaraciones que levantaron revuelo.

Aceptó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero no pudo: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el folklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema".

