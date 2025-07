Peteco Carabajal cruzó a Pettinato por su crítica al folklore: “Dice mucho de él”

Las polémicas declaraciones de Roberto Pettinato, quien manifestó en su programa de streaming que el folklore le “da vergüenza", encontraron una respuesta reflexiva por parte del artista popular Peteco Carabajal: atribuyó las críticas a su falta de conocimiento sobre las raíces culturales argentinas.

En diálogo con el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, Carabajal escuchó por primera vez los dichos de Pettinato y reaccionó con benevolencia: "Me causa un poquito de gracia porque creo que fue una humorada que muestra desconocimiento”.

"El que no entiende, el que no se ha interesado por algo, pone el humor y se cree importante para decir 'no entiendo esa cosa'", explicó intérprete del himno ‘La López Pereyra’, quien consideró que las críticas "hablan más de Pettinato que del folklore en sí".

Qué había dicho Pettinato

"El folclore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", empezó por decir.

Asimismo, sumó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero nunca pudo: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema".