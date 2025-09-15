En octubre se estrena “Lágrimas de Fuego”, la película escrita y protagonizada por Fabiana Cantilo

Lágrimas de fuego, la película escrita y protagonizada por Fabiana Cantilo llega a los cines del país a partir de octubre de 2025. Se trata de un largometraje de ficción dirigido por Gabriel Grieco con música de Fabiana Cantilo y Marisa Mere.

La historia es una comedia dramática con guiños autobiográficos. Se trata de la ópera prima de la artista que narra la historia de una mujer que, tras salir de una clínica psiquiátrica, busca reconstruir su vida.

La espiritualidad, la música y sus amistades se convierten en pilares para enfrentar su oscuro pasado y reencontrarse con su hija.

Grieco, por su parte, lleva dirigidas 6 películas de largometraje, más de 200 videos musicales y realizó alrededor de 100 contenidos audiovisuales diversos, entre ellos cortometrajes, programas de tv y comerciales.



Al ser, Lágrimas de fuego, un film que fusiona la ficción con el rock, se convierte en una experiencia donde se ponen en juego los conocimientos y experiencia de ambos mundos.

La película es interpretada por Fabiana Cantilo, Gastón Pauls, Victoria Aragón, Inés Estévez, Viviana Saccone, Pipo Cipolatti, Andrea Rincón, Lucila Paz, Julia Zenko, Lula Bertoldi, Marilina Bertoldi, Luz Palazón, Elvira Onetto, Santiago Montes de Oca, Sergio Boris, Fabio Taphanel, Claudia Puyó, Fernando Noy, Marisa Mere, Nikka Lorach, Dan Breitman, Magui Bravi entre otros.

