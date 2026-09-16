Falleció Griselda Gambaro, una de las figuras más importantes del teatro argentino, autora de clásicos como "La malasangre"

Griselda Gambaro, referente ineludible de la cultura argentina, falleció este martes a los 98 años, dejando una vasta y destacada obra en los campos del teatro, la narrativa y el ensayo. Su trabajo como dramaturga, caracterizado por la experimentación y el cuestionamiento a las relaciones de poder, fue un aliciente para los nuevos autores del teatro nacional.

Vida y obra de Griselda Gambaro

Griselda Gambaro nació el 28 de julio de 1928 en la ciudad de Buenos Aires. En 1963 publicó “Madrigal en ciudad”, obra por la que recibió una distinción del Fondo Nacional de las Artes, y dos años después consiguió el prestigioso Premio Emecé por “El desatino”.

Ese mismo título significaría su primer gran reconocimiento como dramaturga: estrenada en 1965, en el Instituto Di Tella, la obra marcó una ruptura con las formas que dominaban el teatro nacional de la época.

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La propia Gambaro en una entrevista realizada en 2001 para Cyber Humanitatis remarcó que esta creación “fue entendida como una ruptura con la corriente del realismo reflexivo identificada con una postura de izquierda, considerada superficial y políticamente dudosa, escrita de espaldas a lo que era la realidad argentina”.

Desde entonces, la dramaturga creó una obra muy particular, cercana al teatro de la crueldad y el absurdo, pero marcada por los fuertes conflictos de la época.

“Las paredes”, “Los siameses” y “El campo” fueron algunas de sus piezas de la década del sesenta que la consolidaron como una autora fundamental para la escena nacional porque, además de la denuncia política, su obra también se centró en los vínculos familiares y los dilemas que enfrenta el ser humano.

Juan Carlos Distéfano

En 1977, su novela “Ganarse la muerte” fue prohibida por la Dictadura cívico-militar y Gambaro debió exiliarse en España junto a su marido, el artista plástico Juan Carlos Distéfano.

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El matrimonio regresó en 1980 a la Argentina, donde la dramaturga escribió alguno de sus títulos más conocidos, como “La malasangre” y “Antígona furiosa”.

En 1981, Gambaro formó parte de Teatro Abierto, el movimiento que surgió como un espacio de resistencia cultural contra la última dictadura. A lo largo de las siguientes décadas siguió publicando importantes obras que fueron un éxito de público y crítica.

Por su trabajo, la artista recibió importantes reconocimientos como el Gran Premio a la Trayectoria Artística del Fondo Nacional de las Artes; y el Gran Premio de Honor Teatro 2006, que otorga la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores).