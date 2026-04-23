En un hito para el tango contemporáneo, el bandoneón —instrumento emblema de la música rioplatense— encuentra una nueva dimensión en Fueyerías, un álbum que reúne a 31 intérpretes de distintas generaciones y procedencias en una propuesta artística sin precedentes. La producción, grabada entre Buenos Aires, Córdoba, Tokio, París, Madrid y Medellín, se configura como un documento musical único que combina investigación, creación y rescate patrimonial.

Impulsado por el bandoneonista, docente e investigador Pablo Jaurena junto al productor Ignacio Varchausky, el proyecto convoca a figuras históricas como Rodolfo Mederos, Daniel Binelli, Néstor Marconi, Víctor Lavallén y Lisandro Adrover, junto a referentes actuales de la escena internacional. En total, 36 músicos participan del disco, incluyendo invitados especiales en contrabajo.

“El proyecto Fueyerías nace en 2022, cuando publiqué un single con un arreglo de Astor Piazzolla para cuarteto de bandoneones. Desde que empecé con el instrumento me fascinó esa versión y quise entender cómo estaba escrita”, explica Jaurena sobre el origen de la iniciativa. Ese interés derivó en una investigación más amplia: “Me di cuenta de que había un rico repertorio para ensambles de bandoneones que estaba olvidado, piezas que no se tocaban hacía décadas o que directamente nunca habían sido grabadas”.

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El álbum se estructura en torno a tres ejes conceptuales. Por un lado, el rescate histórico, que recupera obras emblemáticas e inéditas —algunas con participación de sus intérpretes originales—; por otro, nuevas composiciones encargadas especialmente para este formato; y finalmente, nuevos arreglos de piezas que nunca habían tenido registro discográfico.

“Sentí que el bandoneón y su repertorio se merecían este proyecto, un espacio de este tipo”, afirma Jaurena. “Es también un puente entre el pasado y el presente, porque convoca a músicos de 90 años y a otros de poco más de 20. Hay toda una diversidad de estéticas y trayectorias que se encuentran para crear algo nuevo”.

Uno de los aspectos más innovadores de Fueyerías es su formato: ensambles de bandoneones que funcionan de manera autosuficiente, sin el soporte habitual de piano, cuerdas o contrabajo. “En este caso, los bandoneones se proponen resolver todas las necesidades musicales: acompañamientos, bajos, texturas. Es un desafío poco frecuente, incluso para los propios músicos”, señala.

El proyecto no solo se limita al álbum. Incluye también la producción de un documental audiovisual y la futura publicación de un libro con partituras, con el objetivo de preservar y difundir este repertorio. “Para mí este trabajo tiene un fuerte componente musicológico. Es dejar un testimonio sonoro y visual de una época y de un repertorio que merece ser escuchado”, concluye Jaurena.

La presentación oficial en vivo será el sábado 30 de mayo a las 21 en La Carbonera (Carlos Calvo 299, CABA), con la participación de varios de los músicos que integran el disco. Las entradas están disponibles a través de Passline.

AB