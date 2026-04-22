Los dos Beatles vivos se reunieron para grabar juntos en el nuevo álbum de Paul McCartney

Ringo y Paul McCartney se unieron para hacer música. La ocasión que los juntó nuevamente en un estudio de grabación fue el próximo álbum de Paul The Boys of Dungeon Lane. En este caso, se trata del primer dueto formal entre ambos desde la separación de los Beatles.

Juntos grabaron “Home To Us”, una canción que, según anticiparon, incluye intercambio de voces, melodías beatleras y la batería característica de Starr.

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The Boys of Dungeon Lane se lanzará el 29 de mayo, y sus fanáticos y curiosos no pueden esperar a saber de qué se trata este material.

La colaboración surgió desde que Ringo decidió pasar a visitar a Paul cuando se enteró que estaba grabando con el productor Andrew Watt. "Ringo vino al estudio de Andrew y tocó un poco de batería", contó McCartney en una sesión de escucha privada que organizó el pasado jueves junto a Watt para un grupo chico de gente.

"Creo que Ringo pensó que todo lo que tenía que hacer era tocar un poco de batería y que Andrew iba a hacer algo maravilloso con eso", compartió Paul, quien cuando escuchó lo que Ringo había grabado, decidió construir una canción entera alrededor.

Para McCartney, la presencia de su ex compañero de banda fue clave para armar un demo con letra sobre la infancia en Liverpool, se la mandó a Ringo y le pidió que fuera quien la interpretara.

Cuando recibió la propuesta, Ringo se limitó a cantar solo en el estribillo, por lo que Paul interpretó que la canción no le había gustado. Solo se había tratado de un malentendido y, después de aclararlo, Ringo regresó al estudio y sumó su voz al tema completo y agregó más batería. Del tema también participaron Chrissie Hynde (Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas).

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"Es un dúo", aclaró McCartney en la presentación. "Fue muy lindo, porque nunca habíamos hecho eso. Ringo nunca había hecho un dúo con uno de los Beatles. Así que ahí está. Lo tuvimos".

Nuevos álbumes de Ringo y de Paul

El próximo disco de Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, llegará el 29 de mayo y fue descrito como un trabajo que repasa su historia y, sobre todo, aborda su niñez en Liverpool, el nacimiento de lo que serían los Beatles, la relación con sus padres y las experiencias con George Harrison y John Lennon, mucho antes de la explosión de la Beatlemanía.

Ringo Starr, por su parte, estrenará su álbum solista Long Long Road, previsto para el 24 de abril, y que contará con colaboraciones de St. Vincent, Sheryl Crow y Billy Strings, bajo la producción de T-Bone Burnett.

